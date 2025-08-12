Між Богданом Дубневичем та його скандальним заступником виник публічний конфлікт
Микола Пущак отримав догану за порушення трудової дисципліни
Голова Солонківської громади Богдан Дубневич заявив, що оголосив догану своєму першому заступнику Миколі Пущаку «за порушення трудової дисципліни», а саме відсутність його підпису в журналі обліку робочого часу. Сам Пущак натомість публічно обурився через це, назвавши систему контролю в сільраді радянською. Щоправда, менше ніж за пів години після публікації він свій допис видалив.
«Моєму першому заступнику Пущаку Миколі Зіновійовичу оголошено догану за порушення трудової дисципліни – відсутність його підписів у журналі обліку робочого часу», – повідомив голова Солонківської сільради Богдан Дубневич 12 серпня у фейсбуці.
Скриншот допису Богдана Дубневича
При цьому він наголосив, що в «органі місцевого самоврядування, важливо дотримуватися встановлених правил і підтримувати належний порядок, як вимагає закон і виборці».
У той час перший заступник Микола Пущак публічно обурився методами дисципліни та контролю, запровадженими у Солонківській сільраді. Щоправда, менше ніж за пів години він свій допис, який був проілюстрований механічним турнікетом-вертушкою, видалив.
«Матюкати працівників, принижувати, обзивати, підписуватися в журналі, коли прийшов на роботу… Так виглядає «дисципліна» в Солонківській сільській раді, де голова вирішив повернути радянську систему контролю? Не встиг розписатися , навіть якщо є причини на це – отримай догану», – написав Пущак.
За словами Пущака, сам Богдан Дубневич навіть не зареєстрований в цьому журналі і не ставить власного підпису.
Скриншот допису Миколи Пущака у фейсбуці, який він згодом видалив
У коментарі ZAXID.NET Микола Пущак уточнив, що журнал обліку робочого часу в сільраді запровадили за вказівкою Богдана Дубневича близько місяця тому. На думку Пущака, такі методи є «совдепівськими», а «голові слід застосовувати більш сучасні методи стимулювання працівників». Заступник Дубневича також зазначив, що фото у його дописі – ілюстративне, такої конструкції немає при вході в сільраду.
У продовження Богдан Дубневич оприлюднив ще один допис щодо Миколи Пущака: «Брати зарплату і нічого не робити, не дозволю таке на роботі. А досвідченому в бездіяльності Пущаку тим більше!».
Микола Пущак працює першим заступником Богдана Дубневича з 2020 року, також є депутатом сільради.
Нагадаємо, на початку червня цього року Микола Пущак потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Зубра за кермом незадекларованого Mercedes-Benz GLE 350. У листопаді 2023 року його затримували з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом такої автівки, однак Пустомитівський райсуд закрив справу у зв’язку з відсутністю адміністративного правопорушення.
Окрім того, Микола Пущак був учасником гучного скандалу в листопаді 2020 року, коли разом з однопартійцем з «Європейської солідарності» Андрієм Жидачеком намагалися на Mercedes G 500 заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів. Після цього обох депутатів виключили з партії.
Також Микола Пущак є обвинуваченим в одержанні 4 тис. доларів хабаря за вирішення земельних питань, справа розглядається в суді. У цій справі Пущак був відсторонений від роботи, однак згодом повернувся на посаду.