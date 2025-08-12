Богдан Дубневич (зліва) оголосив догану Миколі Пущаку

Голова Солонківської громади Богдан Дубневич заявив, що оголосив догану своєму першому заступнику Миколі Пущаку «за порушення трудової дисципліни», а саме відсутність його підпису в журналі обліку робочого часу. Сам Пущак натомість публічно обурився через це, назвавши систему контролю в сільраді радянською. Щоправда, менше ніж за пів години після публікації він свій допис видалив.

«Моєму першому заступнику Пущаку Миколі Зіновійовичу оголошено догану за порушення трудової дисципліни – відсутність його підписів у журналі обліку робочого часу», – повідомив голова Солонківської сільради Богдан Дубневич 12 серпня у фейсбуці.

Скриншот допису Богдана Дубневича

При цьому він наголосив, що в «органі місцевого самоврядування, важливо дотримуватися встановлених правил і підтримувати належний порядок, як вимагає закон і виборці».

У той час перший заступник Микола Пущак публічно обурився методами дисципліни та контролю, запровадженими у Солонківській сільраді. Щоправда, менше ніж за пів години він свій допис, який був проілюстрований механічним турнікетом-вертушкою, видалив.

«Матюкати працівників, принижувати, обзивати, підписуватися в журналі, коли прийшов на роботу… Так виглядає «дисципліна» в Солонківській сільській раді, де голова вирішив повернути радянську систему контролю? Не встиг розписатися , навіть якщо є причини на це – отримай догану», – написав Пущак.

За словами Пущака, сам Богдан Дубневич навіть не зареєстрований в цьому журналі і не ставить власного підпису.

Скриншот допису Миколи Пущака у фейсбуці, який він згодом видалив

У коментарі ZAXID.NET Микола Пущак уточнив, що журнал обліку робочого часу в сільраді запровадили за вказівкою Богдана Дубневича близько місяця тому. На думку Пущака, такі методи є «совдепівськими», а «голові слід застосовувати більш сучасні методи стимулювання працівників». Заступник Дубневича також зазначив, що фото у його дописі – ілюстративне, такої конструкції немає при вході в сільраду.

У продовження Богдан Дубневич оприлюднив ще один допис щодо Миколи Пущака: «Брати зарплату і нічого не робити, не дозволю таке на роботі. А досвідченому в бездіяльності Пущаку тим більше!».

Микола Пущак працює першим заступником Богдана Дубневича з 2020 року, також є депутатом сільради.

Нагадаємо, на початку червня цього року Микола Пущак потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Зубра за кермом незадекларованого Mercedes-Benz GLE 350. У листопаді 2023 року його затримували з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом такої автівки, однак Пустомитівський райсуд закрив справу у зв’язку з відсутністю адміністративного правопорушення.

Окрім того, Микола Пущак був учасником гучного скандалу в листопаді 2020 року, коли разом з однопартійцем з «Європейської солідарності» Андрієм Жидачеком намагалися на Mercedes G 500 заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів. Після цього обох депутатів виключили з партії.

Також Микола Пущак є обвинуваченим в одержанні 4 тис. доларів хабаря за вирішення земельних питань, справа розглядається в суді. У цій справі Пущак був відсторонений від роботи, однак згодом повернувся на посаду.