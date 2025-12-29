Російське вантажне судно Ursa Major затонуле біля Картахени у грудні 2024 року

Російський корабель, який у грудні 2024 року затонув біля іспанського порту Картахена, перевозив два ядерні реактори. Цей вантаж мали переправити до Північної Кореї. Це встановили правоохоронці під час розслідування, зазначає іспанське видання La Verdad.

За даними слідчих, вантажне судно Ursa Major («Велика Ведмедиця») входить до тіньового флоту РФ. У грудні цей корабель перевозив таємний вантаж для КНДР. На борту судна перебували два корпуси ядерних реакторів типу ВМ-4СГ.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, 11 грудня 2024 року Ursa Major вийшла зі Санкт-Петербурга до Владивостока. Вантаж складав два 45-тонних накриття на ядерні реакторні установки криголама проєкту 10510, який будується, та два німецькі 380-тонні мобільні портові крани Liebherr 420, які мали бути встановлені в порту Владивостока. Офіційно капітан заявляв про перевезення порожніх контейнерів, портових кранів та допоміжного обладнання, однак аерофотознімки виявили незадекларовані важкі контейнери на кормі. Прибуття до порту призначення очікувалося 22 січня.

Вантажне судно Ursa Major перетинало Ла-Манш у супроводі військового російського конвою. Однак 22 грудня 2024 року іспанські служби зафіксували різку зміну курсу корабля і втрату ходу, а вже 23 грудня надійшов сигнал лиха за 60 морських миль від Картахени. Рибальські кораблі, які були поруч, допомогли врятувати з російського судна 14 моряків, ще двоє на 23 грудня вважалися зниклими безвісти. Однак, ситуація з операції порятунку загострилася, коли в акваторії появився російський десантний корабель «Іван Грен», який вимагав від іспанських суден відійти від району аварії. Після застосування сигнальних ракет і радіоелектронних заходів Ursa Major зникла з поверхні та затонула на глибині близько 2500 метрів. Надалі до району аварії прибуло російське океанографічне судно «Янтар», яке, за оцінками, могло проводити операцію зі знищення або приховування залишків секретного вантажу.

Додамо, що за даними правоохоронців, 22 грудня 2024 року сейсмографи зафіксували коливання, сумісні з підводною детонацією вибухівки малої потужності у момент затоплення судна. Огляд пошкоджень показав отвір у корпусі з деформацією металу всередину, що вказує на ураження ззовні, а не внутрішній вибух.

Слідчі також встановили, що розміри пробоїни не відповідали класичній торпеді, але узгоджуються з ураженням суперкавітаційною бронебійною торпедою без великої бойової частини. Іспанська влада не виключає, що втручання могло бути спрямоване на зрив таємної доставки ядерних технологій для КНДР.