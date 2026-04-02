З початку 2022 року НБУ зібрав 155,3 млрд грн на Сили оборони

Станом на 1 квітня залишок коштів на спеціальному рахунку Національного банку України для підтримки Сил оборони склав понад 4,4 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі НБУ 2 квітня.

З початку роботи спецрахунку НБУ, який відкрили 24 лютого 2022 року, банк акумулював майже 155,3 млрд грн. Гроші переказували українські громадяни та підприємства, а також міжнародна спільнота з десятків країн світу. Зокрема, з-за кордону на спецрахунок НБУ надійшло понад 133 млрд грн.

За даними НБУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії зі спецрахунку на потреби Сил оборони перерахували майже 152 млрд грн. Зокрема, у березні перерахували понад 7 млрд грн.

Станом на 1 квітня на рахунку НБУ залишається 4,4 млрд грн. У пресслужбі НБУ зазначили, що за березень 2026 року українці та іноземці пожертвували 233,9 млн грн.

Нагадаємо, у лютому міжнародні резерви України досягли історичного максимуму та склали 57,7 млрд доларів. Зростання відбулося завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.