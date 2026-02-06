На збільшення міжнародного резерву України вплинули кілька чинників

Станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України досягли історичного максимуму, склавши 57,7 млрд доларів. Про це повідомили у пʼятницю, 6 лютого, у пресслужбі Національного банку України.

У січні міжнародні резерви збільшилися на 357,8 млн доларів порівняно із груднем 2025 року. В НБУ пояснили, що зростання відбулося завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

За січень Україна сплатила 310,7 млн грн за обслуговування та погашення держборгу, у тому числі:

233,9 млн доларів за облігації зовнішньої державної позики;

76,8 млн доларів іншим кредиторам.

Також Україна окремо переказала МВФ 171,6 млн доларів.

«У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн доларів», – повідомили у пресслужбі НБУ.

Крім того, у січні провели переоцінку фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Завдяки цьому їхня вартість збільшилася на 1,445 млрд доларів.

Чистий продаж валюти Нацбанком у січні був на 20,7% меншим, аніж у грудні 2025 року – 3,73 млрд доларів.

За даними НБУ, нинішній обсяг резервів достатній, що покрити близько пів року майбутнього імпорту. Такий показник вважається безпечним для економіки.

Зазначимо, міжнародні резерви в іноземній валюті та золоті використовують для підтримки курсу гривні та забезпечення платіжних потреб України. Їх зберігають в іноземних банках та фінансових інструментах.