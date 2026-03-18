Фірма використовує теплогенератори на біовідходах

На Тернопільщині агропідприємство впровадило сучасні енергоощадні технології під час сушіння зерна і повністю відмовилося від використання газу. За словами керівника, це дозволяє зекономити 22 млн грн кожного сезону. Нові технології впровадили в науково-виробничому об’єднанні «Енергоощадні технології НВО», яке розташоване в Тернопільському районі

Підприємство використовує теплогенератори на біовідходах і сонячну електростанцію, що дозволяє безперебійно працювати навіть під час блекаутів. За рік підприємство просушило 25 тис. тонн кукурудзи, повідомили в «Суспільне.Тернопіль».

За словами директора підприємства Івана Іскерського, сушарки перевели з газу на біопаливо – відходи третьої категорії, які в народі називають «половою». Раніше комплекс споживав до 25 тис. м3 газу на добу. Наразі ці обсяги заміщують рослинними рештками – три тонни полови замінює 1000 м3 газу.

«Вартість 1000 м3 газу – це 27-30 тис. гривень, а максимальна вартість полови – тисяча гривень. У 8-9 разів маємо економію на процесі сушіння», – розповідає Іван Іскерський.

Загалом на підприємстві працює три зерносушарки. За сезон вони забезпечують економію понад 21,7 млн грн. Окрім сушіння, біовідходи використовують і для опалення виробничих приміщень площею близько 5 тис. м2. Це дозволяє скоротити витрати на тепло з понад 20 тис. грн до близько 1 тис. грн на добу.

На підприємстві є сонячна електростанція потужністю 500 кВт, електрикою від якої заживляють теплогенератор. Якщо енергії від сонця не вистачає, то за потреби підключають дизельний генератор.

Також на підприємстві є й нова розробка – потужний теплогенератор, який планують використовувати як когенераційну установку. Вона одночасно вироблятиме теплову енергію і електрику. Наразі на підприємстві «Енергоощадні технології НВО» очікують на турбіни з Німеччини. За словами співвласника підприємства, доктора технічних наук Валерія Федорейко, це найпотужніший генератор, який розробляла команда науковців. Вартість виробництва – до 6 млн грн. Окупитися генератор може за один сезон. За допомогою такого теплогенератора можна буде не лише сушити зерно, але й забезпечувати все підприємство електрикою та опаленням.

За даними YouControl, приватне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Енергоощадні технології НВО» належить тернополянам Наталії та Вікторії Іскерським, Віталію та Ірині Федорейкам і Катерині Фурик. Керівник – Іван Іскерський. Основний вид діяльності підприємства – це оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Статуний капітал підприємства становить 1,6 млн грн. У 2025 році фірма отримала 4 млн грн від експорту товару.