На Хмельниччині з’являться дві птахофабрики Yednist' Group

Новостворене ТзОВ «Летичівська птахофабрика» оголосило про намір побудувати у Хмельницькій області дві птахофабрики. На одній вирощуватимуть молодняк несучок до 375 тис. голів, а на другий – утримуватимуть птицю та вироблятимуть яйця до 1,3 млн штук на добу. Компанія-власниця проєкту птахофабрик входить до Yednist' Group – одного з найбільших агрохолдингів та одного з лідерів українського ринку виробництва курячих яєць.

Птахофабрику з вирощування молодняку курей несучок планують побудувати поблизу села Шрубків Хмельницького району. Промисловий об’єкт розташується на двох земельних ділянках загальною площею 4,49 га, йдеться в описі проєкту. На фабриці зведуть два пташники, де разом утримуватимуть 375 тис. птахів, та інші допоміжні об’єкти.

«Протягом року проходять три цикли розміщення птаха. Річна проєктна потужність вирощування – 1,125 млн голів птиці на рік. Технологія утримання – вольєрна багатоярусна», – вказано в повідомленні компанії. Підприємство обслуговуватимуть до 10 працівників.

Інший об’єкт – птахофабрику з виробництва курячих яєць – хочуть побудувати неподалік села Рудня Хмельницького району. На ній утримуватимуть до 1,45 млн птахів одночасно, заплановане виробництво яєць – 1,3 млн штук на добу (474,5 млн на рік). Курей постачатимуть на фабрику зі загаданої вище ферми у Шрубкові.

На території птахофабрики будуть вісім пташників, склади, сортувальні цехи тощо. Її проєктована площа – 10,7 га. На ній працюватимуть понад 100 людей.

«Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства матиме позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету, зокрема сплати, плати за землю, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування даного підприємства», – йдеться в описі проєкту.

Yednist' Group (колишній «Інтер-Єдинство Холдинг») – це аграрний холдинг, до складу якого входять компанії з виробництва комбікормів, яєць і яєчних продуктів, ветеринарних продуктів, вакцин і кормових добавок.

Центральний офіс розташований у Полтаві, виробничі потужності – в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та у Хмельницькій областях. Це зокрема, «Кременчуцька птахофабрика», «Полтавська птахофабрика», «Агрофірма «Дніпропетровська», «Марганецька птахофабрика», «Птахофабрика «Зарічна», «Диканський комбікормовий завод», «Летичівський комбікормовий завод» та інші підприємства.

Холдинг володіє кількома торговими марками фасованого яйця, широкому загалу вони відомі під брендом «Це – яйце!».

Yednist' Group контролюють українські бізнесмени Богдан Єсіпов, Сергій Семеняченко, Андрій Мілованов, Микола Скляр та Михайло Жихарєв. Вони володіють підприємствами здебільшого через іноземні фірми – кіпрські Ей.Пі.Кей.Ю Файненс Лтд та Амарінго Лтд.

Холдинг Yednist' разом із групою компаній Avangard Олега Бахматюка (ТМ «Квочка»), Ovostar Union Боріса Бєлікова та Віталія Вересенка (ТМ «Ясенсвіт») є найбільшими виробниками яєць в країні. Їхня продукція сукупно посідає понад половину ринку. За даними медіа, вони могли утворити монополію (тут і тут), що зокрема призвело до високих цін на яйця в Україні.