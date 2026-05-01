На Львівщині вже шість років діє програма з грошової підтримки місцевих аграріїв. За цей час сільськогосподарським виробникам роздали з обласного бюджету понад 106 млн грн. Гроші фермерам виділяли за приріст поголів’я худоби, збільшення кількості риби, частково компенсували витрати на купівлю техніки, придбання насіння для посадки, допомагали аграріям-ветеранам тощо. Загалом дотації та компенсації отримали понад 300 підприємців-аграріїв та сільськогосподарських компаній.

ZAXID.NET за запитом отримав від обласної державної адміністрації (ЛОДА) дані про одержувачів виплат за «Комплексною програмою підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2026 роки». Згідно з її умовами, гроші надають лише дрібним та середнім підприємцям, їхні заявки на виплати розглядає спеціальна комісія з посадовців держадміністрації та депутатів обласної ради.

Найбільше за понад п’ять років дії програми отримали ті аграрії, що займаються розведенням корів, а також ті, хто подавав заявки на часткову сплату відсотків за угодами фінансового лізингу. «Розвиток скотарства – один із ключових напрямів підтримки аграрного сектору. Це основа продовольчої безпеки регіону, стабільності громад і розвитку місцевої економіки», – вважають у Львівській обласній адміністрації.

Спираючись на дані ЛОДА, ZAXID.NET уклав топ-10 найбільших отримувачів допомоги з обласного бюджету. Якщо кілька компаній, що отримали допомогу, мають однакових власників, тоді у рейтингу враховували сукупні виплати на пов’язану між собою групу.

Отже, хто увійшов до переліку аграріїв – найбільших отримувачів допомоги від області?

2,73 млн – для групи родини Зваричів

Найбільше з обласного бюджету за період дії програми отримала аграрна група компаній родини Ігоря та Іванни Зваричів зі Солонки. З-поміж групи левова частка виплат була призначена їхньому ТзОВ «Карпатська аграрна компанія» з Дрогобицького району. Підприємство протягом 2023-2026 рр. отримало з державного бюджету понад 1,71 млн грн – це були кілька виплат-компенсацій за відсотки за лізинговими угодами, а також за придбання молодняка корів. Також 100 тис. грн у 2025 році перерахували з обласного бюджету ТзОВ «Миколаївська РМС» з Миколаївщини (основний напрям – прісноводне рибництво) як дотацію за зариблення.

Фермер Ігор Зварич (ліворуч), фото з сайту Agravery

Інша фірма Зваричів – «Галицькі аграрні традиції» 2023 року отримала від області 825 тис. грн на втілення бізнес-плану та будівництво місць переробки та зберігання продукції.

Сукупно група компаній отримала понад 2,73 млн грн за обласною програмою підтримки аграріїв.

2,58 млн – група Кмітя та Кицмея

На другому місці за обсягами отриманих з обласного бюджету грошей – група з трьох компаній, що належить колишньому голові Львівської обласної адміністрації Миколі Кмітю (2008-2010 рр.) та родині, а також його бізнесовому партнеру – співвласнику технологічної корпорації SoftServe Тарасові Кицмею. Сукупно їхнім підприємствам перерахували понад 2,58 млн грн.

Левову частку отримало ТзОВ «Гірське молоко» – 2,168 млн грн. Підприємство займається розведенням корів молочних порід та іншої худоби у Стрийському районі. Компанію створили відносно нещодавно – наприкінці 2024 року, а вже за кілька місяців вона подала документи до ЛОДА та отримала гроші від області. Кошти їм надали за напрямком часткового відшкодування вартості купленого для ферми молодняка корів.

Власниками «Гірського молока» є низка інвесторів. Так, частку у 50% має співзасновник ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей. У 2024 році видання NV оцінювало його статки у 219 млн доларів. Іще 47,5% належить родині Миколи Кмітя, 2,5% має київський бізнесмен і колишній заступник Миколи Кмітя в Львівській облдержадміністрації Сергій Таратута.

Торік Микола Кміть розповідав, що його родина з партнерами займається будівництвом найбільшої у Львівській області молочної ферми. Юридична особа ферми – це згадане «Гірське молоко». На ній планували утримувати близько 2 тис. корів молочних порід, а молоко – переробляти на власних потужностях або ж здавати на переробку на великі заводи на кшталт «Молокії» чи «Галичини».

У цьому випадку платники податків Львівської області на понад 2 млн грн профінансували розбудову великого бізнесу. Адже Миколу Кмітя і Тараса Кицмея можна назвати доволі заможними підприємцями, вони цілком спроможні збудувати велику тваринницьку ферму власним коштом, проте все ж таки вирішили взяти гроші з обласного бюджету.

Друга компанія з групи – ФГ «Мукко» – отримала 215 тис. грн від області. У 2022 та 2023 році фермерському господарству дали дотацію на утримання корів та на збільшення їхнього поголів’я. Агропідприємство виготовляє тверді та м’які сири під брендом «Мукко» (коров’ячі та козячі). Ферма та переробний завод ФГ розташовані в селі Угерсько Стрийської громади. Власниками «Мукко» є родина Кмітів.

Тарас Кицмей (другий ліворуч) та Микола Кміть (крайній праворуч), фото з Фб Олександра Бережанського

Іще 203 тис. грн отримало ФГ «Фаворит К.І.М.», що входить до родинної групи. Його власником є Юрій Швидченко з Моршина, підприємець – зять Миколи Кмітя. Гроші фермерському господарству видяли у 2021-2022 роках, це була компенсація за закупівлю насіння та дотація на корів.

2,43 млн – ФГ «Поляна» зі Стрийщини

На третій сходинці – фермерське господарство «Поляна» зі Стрийського району – понад 2,43 млн грн. Підприємство займається вирощуванням зернових та олійних культур (пшениця, гречка, соя тощо), а також свинарством. ФГ обробляє понад 730 га.

Протягом 2021-2023 рр. фермери «Поляни» отримали гроші від області за кількома позиціями – як компенсацію відсотків за банківськими позиками на розвиток бізнесу та за угодами лізингу (користування агротехнікою та обладнанням з подальшим викупом), а також як зворотну допомогу на будівництво сховищ для сільськогосподарської продукції та місць її переробки. У цей період ФГ розширило виробничу базу та розраховувалося з банками за навантажувач XCMG, трактор John Deere та іншу техніку.

ФГ «Поляна» належить жителям села Поляна – Наталії, Петру та Андрію Фітьо. Петро і Андрій Фітьо є засновниками «Спілки фермерів Миколаївського району». Він також є бенефіціаром кількох сільськогосподарських компаній – ФГ «Хлібороби» та ФГ «Розвадівське».

У 2023 році аграрний бізнес родини постраждав через прорив дамби у Розвадові – тоді водою затопило поля зі майже 200 га сої та гречки, які засіяли фермери.

По 2,38 млн – для ФГ «Біб» і «Золоте Руно»

Четверту сходинку за обсягами отриманої допомоги поділили фермерські господарства «Біб» та «Золоте Руно ФВ» зі Самбірського району. Перше було засноване 2021 року, друге – 2016 року, обидва ФГ отримали по 2,385 млн грн у 2022 та 2023 роках. Гроші агропідприємствам надали на втілення бізнес-планів (на зворотній основі), а також компенсували витрати на закупівлю насіння для посадки та на будівництво сховищ і місць переробки вирощеної продукції.

ФГ «Біб» зареєстроване у Старому Самборі, його власником є місцевий фермер Петро Кутельмах. Господарство обробляє понад 1 тис. га на Самбірщині. А ФГ «Золоте Руно ФВ» розташоване у селі Стара Сіль біля Старого Самбора та має близько 980 га в обробітку. Це підприємство належить Віталієві Сушинському.

Сушинський та Кутельмах до лютого 2026 року були власниками компанії «Курочка Біб», що планує будувати неподалік Старого Самбора птахофабрику з вирощування бройлерів, однак нині вони вийшли зі складу бенефіціарів.

2,22 млн – для СТзОВ ім. Данила Галицького

П’ятий у рейтингу агровиробник – сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Імені Данила Галицького». Підприємство отримало сукупно 2,22 млн грн з обласного бюджету протягом 2021-2023 рр. як компенсацію відсотків за угодами лізингу та допомогу на реалізацію бізнесових планів. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних та зернобобових культур та має понад 4 тис. га землі в користуванні.

СТзОВ входить до львівської аграрної групи компаній «Корміл», яка провадить діяльність здебільшого на території Яворівського району. Це завод з переробки сої «Явір Інвест», птахофабрика «Агролайф транссервіс», виробництво кормів для сільськогосподарських тварин «Агролайф корми» тощо.

СТзОВ ім. Данила Галицького входить до групи «Корміл», фото з сайту групи

Власниками групи є яворівські бізнесмени Богдан та Ігор Пацули. Останній, окрім діяльності в аграрній царині, ще утримує футбольний клуб «Корміл» в Яворові.

1,91 млн грн – для ФГ «Загірянське»

На шостому місці за обсягами отриманої допомоги – ФГ «Загірянське» зі села Загір’я (Солонківська громада). Фермерське господарство було створене 2013 року, воно вирощує зернові та бобові – пшеницю, ріпак, сою, кукурудзу, а також овочі (помідори, огірки тощо) у відкритому ґрунті та в теплицях.

Упродовж 2022-2024 рр. ФГ отримало понад 1,91 млн грн – це компенсація за насіння та зворотна допомога на розширення виробництва (реалізацію бізнес-планів).

Теплиці ФГ «Загірянське», фото з інстаграму господарства

Власниками ФГ «Загірянське» є львівські підприємці Наталія та Євген Нагірні. До їхньої групи компаній входять також сільськогосподарські підприємства «Танчо» та «Агроген».

1,66 млн – ФГ «Пчани Денькович»

На сьомому – ФГ «Пчани Денькович», що працює в Жидачівській громаді. Фермерське господарство займається розведенням корів молочних порід, виробництвом молока для переробних заводів та вирощуванням збіжжя на 1 тис. га.

У 2022, 2023 та 2025 роках агропідприємство отримало сукупно 1,66 млн грн від області. Це були дотації на утримання худоби та її приріст в господарстві, а також відшкодування вартості придбання нових тварин.

Власником ФГ «Пчани Денькович» є місцевий фермер Богдан Денькович. У січні 2026 року ФГ відкрило у своєму «базовому» селі Пчани ферму для дорощування молодняка великої рогатої худоби вартістю близько 65 млн грн.

Делегація обласної влади у новому корівнику ФГ у Пчанах, фото ЛОДА

1,61 млн – для фермерської родини Тимчишин

Наступні у рейтингу – група аграрної родини Тимчишин. Їхні фермерські господарства – «Агротем» і Войтків» – отримали від області 1,61 млн грн допомоги. Виплати були у 2021, 2022, 2023 та 2025 роках як відшкодування відсотків за угодами лізингу, також ФГ перераховували гроші на утримання корів та за збільшення їхнього поголів’я, зворотну допомога на втілення бізнесових планів.

Фермерські господарства працюють на території села Селисько колишнього Пустомитівського району. Їхній напрям – вирощування збіжжя та бобових (пшениця, соя, кукурудза), а також молочне скотарство. На їхній фермі живуть понад 230 голів великої рогатої худоби, половина з яких це дійні корови. Власниками обох підприємств є родина Анни, Олега та Андрія Тимчишиних з Липників.

«Така підтримка дуже важлива для фермерів. Це стимул продовжувати вкладати у розвиток, оновлювати техніку, не боятись інвестувати в майбутнє. Бо фермерство – це не лише бізнес. Це щоденна праця, турбота і віра в те, що робиш», – наголошувала раніше Анна Тимчишин.

Анна Тимчишин на фермі, фото «Банк Львів»

Підприємці також беруть участь у сільськогосподарському кооперативному русі. Зокрема їхнє ФГ «Агротем» є серед засновників кооперативу «Молочний дар». Разом з іншими кооперативами він є власником невеликого молокопереробного заводу неподалік Буська. «Молочний дар» у 2021 році також отримав від ЛОДА допомогу за програмою – 175 тис. грн часткової дотації за придбану техніку.

1,37 млн – для ТзОВ «Львівське»

На дев’ятій сходинці – група компаній з іноземними інвестиціями «Вест Агро Груп». Вона замається вирощуванням зернових та технічних культур, тваринництвом (корови м’ясних порід), зберіганням готової сільськогосподарської продукції у різних районах Львівщини.

Їхнє ТзОВ «Львівське» протягом 2023-2025 рр. отримало з обласного бюджету близько 1,37 млн грн допомоги на утримання корів та збільшення їхньої кількості.

Бенефіціаром групи вказаний Ґжеґож Сильвестер Кобелюх з прильвівського села Солонка.

1,28 млн – для ФГ «Білий Стік»

На десятому місці – приватна агрофірма «Білий Стік», одна з найстаріших на Львівщині. Підприємство розташоване у селі Волиця колишнього Сокальського району, воно займається змішаним господарством – рослинництвом і тваринництвом. Зокрема, вирощують пшеницю, ріпак, цукрові буряки, сою тощо, а також утримують понад 1000 корів та стільки ж – свиней.

Власниками агрофірми є фермер Олег Іванчина з родиною. Він засновник підприємства та має звання «заслужений працівник сільського господарства України». Також Олег Іванчина – депутат Сокальської міської ради кількох скликань.

Засновник ФГ «Білий Стік» Олег Іванчина, фото з журналу «АгроЕліта»

У 2025 році «Білий Стік» отримав 1,28 млн грн від області як часткову компенсацію за придбання молодняка корів.

Хто ще в переліку

Серед одержувачів допомоги з обласного бюджету, окрім пересічних фермерів, є також підприємці, пов’язані із владою.

Наприклад, ТзОВ «Підгірці» у 2022 та 2025 роках сукупно отримало 759 тис. грн. Це було відшкодування відсотків за лізинговою угодою, безповоротні гроші на утримання корів та придбання молодняка.

Компанія входить до аграрної групи родини чинного народного депутата Андрія Кота. Парламентар – один з найбагатших представників Львівщини у Верховній Раді, проте його великий родинний бізнес не відмовляє собі у коштах платників податків. Торік Андрій Кіт та його родина задекларували понад 18,5 млн грн різних доходів. Окрім того, згідно зі сумарними даними платформи YouControl, агропідприємства родини («Щуровичі Агро», «Буське сорто-насінницьке підприємство», «Підгірці» та «Агрофірма «Лугове») у 2025 році разом отримали понад 103,7 млн грн чистого прибутку.

У переліку тих, хто отримав допомогу від області – член виконавчого комітету Львівської міської ради Тарас Миляник. У 2023 та 2025 роках підприємцеві, що займається розведенням ВРХ, виділяли гроші за приріст молодняка. Загалом 380 тис. грн. Тарас Миляник – брат чинного депутата Львівської обласної ради від партії «Голос» Захара Миляника.