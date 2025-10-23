Упродовж короткого часу у Львові наче гриби після дощу почали з’являтися вейп-шопи – крамниці, де продають електронні сигарети та прибамбаси до них. Зокрема, торгують рідинами, як кажуть самі продавці для паріння, але насправді для куріння – з нікотином і без. Вейп-шопи приваблюють доступністю своїх товарів – куріння електронних цигарок вартує гаманцеві близько 1000 грн на місяць, якщо мати випаровувач (сам пристій використовується тривало і коштує від 1,5 тис. грн)

Якщо висхідна тенденція масового відкриття вейп-шопів збережеться у найближчому майбутньому, то вони мають шанс обігнати за кількістю аптеки, які у місті працюють чи не на кожному кроці. Тож ZAXID.NET вирішив розповісти про власників найбільших мереж вейп-шопів у Львові.

Як ми рахували? До уваги ми вирішили взяти ті бренди, що мають щонайменше п’ять торгових точок у Львові. Рахували їх вручну через Google Maps і робили ставку на те, що вейп-шопи активно позначають себе на мапах задля максимального залучення клієнтів, насамперед діджиталізованої молоді. Водночас до переліку ми не взяли мережі, де основний товар – традиційні алкоголь і цигарки, а електронні сигарети «йдуть на додачу».

Le Cloud Store

Наразі у місті працюють п’ять крамниць під назвою Le Cloud Store, ще кілька торгових точок є у Львівській області та одна – в Ужгороді. Як мовиться на їхньому сайті, у «вейперному» бізнесі вони працюють від 2022 року.

Власником торгової марки є житель Львова Альберт Чайківський, згідно з даними бази «Укрпатент» Державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Як там вказано, заявку на реєстрацію марки Le Cloud Store він подав у червні 2024 року. Поки що ТМ остаточно не зареєстрована, у цьому процесі триває так звана формальна експертиза – коли комісія перевіряє правильність заповнення заяви та інших документів, без розгляду прохання по суті.

Про Альберта Чайківського відомо небагато. Попри те, що львів’янин володіє брендом для роздрібної торгівлі, інформації про його реєстрацію підприємцем в ЄДРПОУ немає.

У 2019 році чоловіка з таким ПІБ було зараховано на перший курс ЛНУ імені Івана Франка за спеціалізацією «міжнародний бізнес», а 2023-го він вступив вже до Львівського національного університету природокористування з наміром стати агрономом.

В онлайновій крамниці Le Cloud Store замовлення на вейпи та інший крам приймає ФОП Капінос Даниїл Павлович. ZAXID.NET кілька разів оформлював замовлення з доставкою товарів на пошту та отримував реквізити для оплати на рахунок цього підприємця. Згідно з даними YouControl, ФОП було зареєстровано торік у травні. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. У мережі є згадка, що 2023 року абітурієнт з таким ПІБ намагався вступити до ЛНУ, щоб опанувати «акторське мистецтво драматичного театру і кіно».

У Єдиному реєстрі судових рішень є кілька документів, які мають стосунок до мережі Le Cloud Store. Зокрема, у 2023-му та 2024 роках за поданням поліції її продавців штрафували за продаж електронних цигарок та рідин для куріння з нікотином (тут і тут) без обов’язкових акцизів.

Проте найцікавіша судова інформація щодо мережі – у кримінальній площині. У реєстрі є кілька ухвал про обшуки та арешти майна, вилученого в торгових точках та за місцем реєстрації власників. У січні 2024 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження – у ньому йшлося про те, що у Le Cloud Store торгують електронними сигаретами та рідинами до них або взагалі без обов’язкових акцизних марок або ж з фальшивими наліпками. Окрім того, мережа не мала ліцензії на торгівлю підакцизними товарами. Розслідуванням, яке триває донині, займається львівський осередок Бюро економічної безпеки, попередня кваліфікація – це статті 199 (незаконне виготовлення та реалізація марок акцизного податку для збуту) та 204 (нелегальне виготовлення та продаж підакцизних товарів) Карного кодексу.

В ухвалах також побіжно описується структура власності Le Cloud Store: за твердженням детективів БЕБ, до торгової мережі причетні кілька ФОПів (їхні імена в електронному реєстрі приховані). Один з підприємців постачає нелегальну нікотиновмісну продукцію, інший – керує торговими точками тощо.

Обшуки у цій справі торік також відбулися у помешканні Альберта Чайківського на Личакові, тоді правоохоронці вилучили у нього ноутбук та чимало рідин для вейпів. Його адвокат оскаржував арешт майна, стверджуючи, що його підзахисний «не має відношення до мережі магазинів Le Cloud Store» і був лише її клієнтом, а вилучені рідини «є його особистими для власного споживання».

Vape Brothers

Мережа Vape Brothers налічує близько двох десятків крамниць у Львові та передмісті. Поза Львовом вона працює у 80 містах і селищах по всій Україні. Vape Brothers називає себе мережею «експертних магазинів електронних сигарет, що працює з 2016 року».

Згідно з даними бази «Укрпатент», торговою маркою Vape brothers shop володіє підприємець з Сихова Ростислав Далівський. Її було зареєстровано у серпні 2021 року, призначення – продаж або реклами товарів для куріння, комплектуючих та аксесуарів. Ще дві торгові марки за заявою Далівського – brothers vape та vape brothers – перебувають в процесі реєстрації.

Про Ростислава Далівського у публічній площині також відомо небагато. Підприємницьку діяльність він почав 2016 року, йдеться на порталі YouControl. Основний вид діяльності – ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання. З-поміж інших КВЕДів він не має таких, які мали би стосунок до продажу нікотиновмісних товарів.

2014 року людина з таким ПІБ вступала до Львівського державного університету внутрішніх справ на правознавство.

Щодо взаємин із законом, то стосовно мережі Vape brothers у судовому реєстрі є лише кілька ухвал. У них йдеться про те, що торік трьох продавців з Рівненщини і Прикарпаття намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за продаж рідин для вейпів без акцизів, але поліція не надала в судах належних доказів, тому усі провадження були закриті. Криміналу, на відміну від решти колег по «вейперній» справі, щодо Vape brothers в реєстрі немає.

Паротяг

Мережа «Паротяг» налічує до 10 крамниць у Львові. Як йдеться в даних бази «Укрпатент», власником торгового знаку є підприємець зі Львова Олексій Леньо, що раніше був зареєстрований в Дрогобичі. Заявку на ТМ від подав у грудні 2024 року, її класифікація дозволяє продаж електронних сигарет, аксесуарів до них, а також продаж тютюну та замінників. Знак «Паротяг» наразі перебуває в процесі реєстрації.

Про власника бренду також відомо небагато. Раніше ФОП Леньо Олексій Романович займався продажем запчастин для автомобілів, проте наприкінці 2021 року припинив діяльність. Наново як підприємець він зареєструвався на початку 2023 року, тепер вже як торговець продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Того ж року людина з таким ПІБ вступала до аспірантури «Львівської політехніки» за напрямом «маркетинг».

Підприємця двічі притягували до адміністративної відповідальності – у травні 2023 року та лютому 2024 року. Уперше – за зберігання тютюнових виробів без акцизних марок, вдруге – за продаж електронної сигарети без фіскального чека. Іншою інформації про підприємця та його мережу в судовому реєстрі немає.

Vape Hub

Мережа Vape Hub має у Львові п’ять крамниць, по Україні загалом – до 20 стаціонарних магазинів. Офіційно мережею та сайтом з продажу електронних цигарок та аксесуарів до них володіє ТзОВ «Вейп Хаб», йдеться на їхньому сайті. Воно зареєстроване у Рівному на початку 2022 року. Його основна спеціалізація – роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах. Торік компанія задекларувала 779,7 тис. грн чистого прибутку, загальний дохід – 20,97 млн грн та 83 працівники.

Спочатку директором та власником компанії був Ярослав Вознюк з Броварів. Людина з таким ПІБ до 2020 року працювала в ГУ Державної податкової служби у місті Києві на посаді головного ревізора відділу телекомунікацій, а згодом стала ФОПом, йдеться в профілі на платформі «Опендатабот». 2023 року Ярослав Вознюк вийшов зі складу власників, його місце посіли дві кіпрські фірми Сі. Ес. Кепітал Шилд Лтд та Брайтшилд ЛТД. Відтоді у компанії кілька разів змінювалися власники та керівники.

Станом на жовтень поточного року директором компанії записаний рівненський бізнесмен Олег Барановський, а власницею – Марина Півовар з Києва. Окрім «Вейп Хаб» підприємниця є одноосібною бенефіціаркою ще шістьох компаній зі Львова, Рівного, Чернівців, Тернополя і Вінниці, що займаються продажем тютюнових виробів у спеціалізованих магазинах. Усі компанії були створені близько року тому.

У судовому реєстрі є кілька рішень за 2023-2024 рр. стосовно мережі Vape Hub. Зокрема, її продавців притягували до відповідальності за продаж товарів без обов’язкових акцизних марок (тут, тут і тут), з-поміж них навіть була одна з тимчасових директорок ТзОВ «Вейп Хаб» Ірина Алексійчук, яка була продавцем в крамниці в Ужгороді (тут).

У 2023 році львівський осередок Бюро економічної безпеки розслідував діяльність ТзОВ «Вейп Хаб». Як йдеться у кількох ухвалах, що є у відкритому доступі, було кримінальне провадження за підозрою у незаконній торгівлі підакцизними товарами та приховуванні доходів.

Детективи вважали, що через мережу магазинів та їхній сайт продавали електронні цигарки без акцизів або ж з підробленими наліпками, часто – повз офіційну касу. Цю схему організували четверо підприємців, використовуючи «Вейп Хаб», як йдеться у судовому рішенні, з метою прикриття незаконної діяльності […] без відображення в податковому обліку з метою ухилення від сплати акцизного податку, податку на прибуток та податку на додану вартість».

У справі відбулись кілька обшуків, правоохоронці вилучили велику кількість краму, суд наклав на нього арешт, але далі руху не було. Останні рішення в реєстрі щодо цієї справи оприлюднені наприкінці 2023 року, тому невідомо – чи було виявлено порушення закону з боку власників мережі «Вейп Хаб».

Vandal Vape

Мережа Vandal Vape налічує вісім крамниць у Львові, ще кілька десятків розташовані в різних населених пунктах західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині.

Кількома торговими марками з ключовим словом Vandal володіють двоє підприємців – Сергій Хлопан з Кременецького району Тернопільщини та Ярослав Качур із Бурштина на Івано-Франківщині. У 2023-2024 рр., як йдеться на платформі YouControl, Сергій Хлопан разом із Ольгою Качур з Тернополя був співвласником іншої мережі вейп-шопів – згаданої вище Vape Hub, проте згодом вони вийшли зі складу бенефіціарів.

У судовому реєстрі є чимало документів, які свідчать, що мережа Vandal Vape працює у частковій тіні. Їхніх продавців неодноразово штрафували за торгівлю без фіскальних чеків та без акцизів на товарах, що містять нікотин (наприклад – тут, тут, тут, тут). У 2022 році суд штрафував самого співвласника Vandal Ярослава Качура за продаж електронних цигарок без акцизів.

Також мережа Vandal Vape згадується у реєстрі у кримінальному контексті. Улітку 2023 року було порушено кримінальне провадження щодо створення організованої злочинної групи, яка продавала через мережу крамниць Vandal електронні сигарети і додатки до них невідомого походження та без акцизів. Спочатку справу розслідували місцеві слідчі СБУ на Івано-Франківщині, згодом її передали до головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки. Івано-франківські правоохоронці підозрювали місцевого жителя в організації цієї схеми за двома статтями ККУ – незаконна торгівля підакцизними товарами (№204) та легалізація злочинних доходів (№209). Проте до суду справа пішла з обвинувальним висновком лише щодо незаконної торгівлі без акцизів, вчиненим групою у змові.

Згідно з даними сайту «Судова влада», обвинуваченими у ній є Віра Пронь, Андрій Костів, Марія Галюк, Юрій Мазур, Наталя Ониськів та Олександр Курач. Усі вони так чи інакше пов’язані з вейперним бізнесом. Наприклад, Олександра Курача 2022 року у Рівному намагалися притягнути до відповідальності через продаж вейпів без акцизів. У матеріалах справи він був вказаний як продавець у магазині мережі Vandal. Окрім того, раніше він був співвласником тернопільської фірми «Інтера Корп», яка торгує підакцизними товарами. Нині компанія належить згаданій вже власниці Vape Hub Марині Півовар. Ще одна з обвинувачених, Наталя Ониськів, записана директоркою іншої фірми Півовар – ТзОВ «Терн Груп», що торгує нікотиновмісними товарами.

А Юрій Мазур раніше був власником і директором тютюнового ТзОВ «Франківськ Юнайтед», яке володіє кількома крамницями Vandal Vape в Івано-Франківську. Ця фірма також фігурує у справах про торгівлю повз офіційну касу. Після Мазура «Франківськ Юнайтед» належав Марині Півовар, а нині її бенефіціаром є громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, на якого в Україні записані понад 100 компаній.

П’ятьох обвинувачених у справі Vandal Vape судять з листопада 2024 року у Тернопільському міськрайонному суді, але процес затягується – то один з обвинувачених не приходить на засідання, то адвокати підсудних.

Vаpе & Coffee

Мережа Vаpе & Coffee має у Львові 8 крамниць. Заявку на реєстрацію торгової марки на початку 2025 року подав харківський підприємець Максим Харченко. Наразі вона ще перебуває на розгляді, йдеться в даних бази «Укрпатент».

На Максима Харченка записані кілька компаній – ТзОВ «Сігаленд» та «Флаворлаб» з Харкова, що займаються торгівлею, виготовленням тютюнових виробів та різноманітної «хімічної продукції». Із цих двох фірм харків’янин створив асоціацію «Вейпінг України». Окрім того, Максим Харченко опосередковано має бізнесові інтереси на Львівщині: на директорку «Сігаленд» і «Флаворлаб» Надію Харченко записана компанія «Флаворлаб 2», що зареєстрована у прильвівському селі Підбірці. Її спеціалізація – оптова торгівля хімічними продуктами, а кількість задекларованих працівників – 1. Також у Підбірцях Максим Харченко прописав свій благодійний фонд «Медей», йдеться в профілі на платформі Vkursi.

Судовий реєстр надає більше інформації про діяльність мережи Vаpе & Coffee ніж реєстр підприємців. Як вказано в ухвалі Одеського апеляційного суду від 9 вересня 2025 року, її власників підозрюють у стандартному для власників вейперного бізнесу порушенні – утворенні злочинної групи, що займалась нелегальним виготовленням та продажем підакцизних нікотиновмісних товарів (ч.1 та 2 ст. 204 ККУ). Фігурантами справи є Максим та Надія Харченки, а також ще одна особа (її ініціали в матеріалах приховані).

На думку БЕБ, з 2023 року вони незаконно торгували рідинами (окремо гліцерин, ароматизатор і нікотин) для електронних сигарет на Львівщині та Харківщині. Рідини, як йдеться в рішенні, продавали «замовникам без відображення у фінансово-господарській звітності та реалізуються кінцевим споживачам через мережі закладів роздрібної торгівлі, які не мають відповідної ліцензії, наявність якої передбачена податковим законодавством України». Велику кількість товару та документів фігуранти зберігали в гаражі у селі Підберізці біля Львова, де з-поміж іншого відбувалися обшуки. Адвокат Харченків у суді заперечував, що вони торгували підакцизними товарами. Наразі розслідування у цій справі ще триває.

Vapors

Мережа Vapors налічує близько 20 крамниць на території Львова, ще майже три десятки точок – на Львівщині, Закарпатті, у Києві та на Київщині, Житомирщині тощо, йдеться на їхньому сайті. Там вказано, що мережа працює з 2014 року.

Власником чинної торгової марки та її різновидів є львів’янин Антон Лесюк, згідно з даними бази «Укрпатент». Він має чинного ФОПа, а також є бенефіціаром кількох компаній – львівських ТзОВ «Файв» та «Ґетвейп», усі вони займаються торгівлею нікотиновмісними товарами. До жовтня 2025 року Антон Лесюк також володів компанією «Вейпорс». Нині ТзОВ «Вейпорс» змінило назву на «Смайлдрінк», його перереєстрували зі Львова до Києва, бенефіціарне місце замість Лесюка посів громадянин Таджикистану Улугжон Акрамзода, на якого записані ще понад 30 фірм в України, йдеться в профілі фірми на платформі Vkursi.

Найімовірніше продаж компанії стався після оприлюднення у вересні інформації про те, що БЕБ підозрює власника та працівників «Вейпорс» в організації схеми з масової торгівлі рідинами для вейпів, які не містили акцизних марок.

Як йдеться в ухвалі Личаківського районного суду від 18 серпня 2025 року, Бюро економічної безпеки вважає, що організатором схеми з продажу електронних сигарет без акцизів був директор і власник львівської компанії «Вейпорс», одним зі співорганізаторів – директор компанії «Самшит». Перший – це Антон Лесюк, другий – Ростислав-Степан Лесюк (найімовірніше це брати). Також до схеми нелегального продажу товарів для курців були причетні ще п’ятеро людей.

За твердженням БЕБ, протягом липня 2024 – травня 2025 рр. вони придбали рідини для електронних сигарет без акцизів «у невстановлених досудовим розслідуванням осіб». Згодом левову частку цих «сірих» товарів група зберігала на складі на вул. Ткацькій та поступово продавала через телеграм-канал Vapors Vape Shop та власну мережу крамниць Vapors Shop у Львові.

У Єдиному реєстрі судових рішень є низка документів, які стосуються підприємців Антона і Ростислава-Степана Лесюків. Зокрема, Антон Лесюк був обвинуваченим у кримінальній справі про незаконну торгівлю підзакцизними товарами і зберігання наркотичних речовин. Його також кілька разів намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за продаж сигарет без чеків у магазинах Vapors, торгівлю рідинами для вейпів без акцизів, перевезення кокаїну і амфітеміну у невеликих обсягах без мети збуту тощо. Ростислав-Степан Лесюк був обвинуваченим у справі про незаконне поводження із збоєю (зберігав кастет у автівці), а також був фігурантом адмінсправи про торгівлю рідинами для вейпів з нікотином без ліцензії.

Ростислав-Степан Лесюк, згідно з даними порталу NGL.media, був помічником депутата Львівської міської ради (2010-2015 рр.) Олега Лесюка від ВО «Свобода». Найімовірніше, вони є батьком і сином, оскільки Ростислав-Степан Лесюк по батькові Олегович.

Наразі власник мережі Vapors Антон Лесюк є фігурантом двох кримінальних справ за статтею 204. В одній з них він став обвинуваченим, нині справа перебуває на розгляді Шевченківського районного суду Львова. Разом з ним також судять Ростислава-Степана Лесюка, Вадима Петріва, Романа Мищишина, Матвія Калагурку та Віталія Олексюка.

У другій справі, окрім Антона Лесюка, підозрюваними є Віталій Олексюк, Роман Дацишин та Віктор Гураль.

***

Перелічені вище мережі наразі найбільшими за кількістю торгових точок у Львові. Однак, за пів року або за рік до них можуть додатися інші, оскільки ринок стрімко зростає.

Власників та продавців вейперного бізнесу не лякають кримінальні справи та штрафи (в середньому 3,4 тис. грн), вони лише масштабують свою справу.

***

Згідно з даними досліджень, частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні складає 93% (наприклад, Kantar Ukraine за жовтень 2025 року). Найвищий рівень нелегальності – у сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами, де частка нелегальної продукції майже дорівнює до 100%. Основною ознакою нелегальних електронних сигарет в цілому в Україні є смак, відмінний від тютюнового (61%). Також понад чверть продуктів на ринку мають невідповідний об’єм картриджа або тип рідини. Щонайменше, кожен п’ятий продукт не має зазначення рівня нікотину на упаковці. Лише на 50% продукції мали акцизні марки.

За словами очільника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева, ринок електронних цигарок та додатків до них майже повністю перебуває в тіні. За його даними, 2025 року не було придбано жодної марки акцизного податку на електронні сигарети, натомість два роки тому таких акцизів було майже сім мільйонів. Втрати бюджету він оцінив у 5 млрд грн.

Руйнівним для легального ринку вейпів стало набрання чинності влітку 2023 року норми закону, що забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України рідин для вейпів зі смако-ароматичними добавками, писала раніше експертка з питань оподаткування Growford Institute Тетяна Кощук. Саме такі рідини мають найбільший попит, насамперед – у молоді. Заборона на них лише посилила тінь у цьому сегменті.

Для обходу заборони у магазинах продаються окремо пусті девайси е-сигарет (не заборонені, не оподатковуються акцизним податком), смаки (харчові ароматизатори, що не оподатковуються акцизом) і нікотин (з маркою акцизного податку). З усього цього споживач може самостійно зробити ароматизований вейп. Зазначені продажі не заборонені чинним законодавством, хоча готові вейпи правоохоронці можуть класифікувати як заборонену нелегальну продукцію.

Становище на ринку електронних цигарок в Україні вимагає втручання держави, зазначала економістка, зокрема більшого контролю на митниці за імпортом вейпів, картриджів та рідини до них, виявлення підпільних фабрик, які виготовлять найбільші обсяги контрафактного товару тощо.