В АОЗ вважають, що авансування стане додатковою мотивацією для виробників та пришвидшить постачання дронів у військо

Агенція оборонних закупівель ДОТ запускає механізм авансування виробників дронів у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони у вівторок, 28 квітня.

Авансування впроваджується для того, щоб пришвидшити виробництво та постачання безпілотників до бойових підрозділів. Раніше у DOT-Chain Defence здійснювалася виключно післяплата.

«Тепер, якщо виробник стабільно і швидко виконує замовлення, він також може отримати частину коштів наперед», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Нова система працюватиме за принципом «вища швидкість виконання замовлень» – «більший розмір передоплати». Так, виробники, які здійснюють поставки менш ніж за 30 календарних днів, тепер можуть отримати до 70% авансу. Якщо строк довший, компанія може отримати до 30% авансу.

«Попередня оплата здійснюється на термін 60 днів. У разі невиконання зобов’язань передбачено повернення невикористаних коштів, а також плата за користування коштами у разі прострочення їх повернення», – пояснили у пресслужбі Міноборони.

Базою для розрахунку авансу будуть фактично розміщені замовлення в системі ДОТ. Голова Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов вважає, що впровадження авансової системи стане додатковою мотивацією для виробників та дозволить швидше отримувати замовлення.

Зазначимо, за даними «Наші гроші», у період з 20 по 24 квітня Агенція оборонних закупівель замовила дронів на 2,46 млрд грн. За ці гроші планують закупити 14 125 безпілотників різних типів. Сукупна економія на торгах наразі становить 103,84 млн грн, частина лотів ще на етапі підписання контрактів. Журналісти зауважують, що ціни на безпілотні комплекси DJI Matrice 4T в контрактах АОЗ вищі, ніж в інших замовників – ймовірно, це повʼязано з різницею у комплектації.