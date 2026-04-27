Юлія Свириденко та Дональд Туск у Ряшеві, 27 квітня 2026 рік

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю з Україною у побудові сучасної «армади безпілотників» для Польщі. Про це 27 квітня повідомив портал Interia Wydarzenia з посиланням на виступ Туска в Ряшеві.

«Сьогодні я з великим задоволенням можу оголосити, що польський план створення “армади дронів” буде реалізовано за підтримки технічних розробок та досвіду у сфері дронів наших українських друзів. Ми інвестуватимемо в це спільні європейські та польські кошти, а також використовуватимемо компетенції та можливості України», – сказав Дональд Туск на конференції Road to URC, де він зустрівся з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

За словами Туска, під час ескалації на Близькому Сході Україна виявилася партнером для держав, що прагнуть захищати свій повітряний простір від ворожих атак завдяки «особливому, унікальному ноу-хау».

«Нам не потрібно тут пояснювати, що таке російська агресія. Ми стоїмо тут пліч-о-пліч у боротьбі за свободу та мир. Наші оборонні можливості є частиною плану відбудови країни. Ми зосереджені на інтеграції в рамках Європейського Союзу та відновленні людського капіталу», – зазначила українська прем’єр-міністерка.

Польська «армада безпілотників» призначена для підтримки безпеки країни та її союзників, а інвестори з усього світу, як зазначив Туск, зацікавлені в Ряшівському регіоні з точки зору авіаційної та комунікаційної галузей.

Нагадаємо, 9 березня Володимир Зеленський повідомив, що на Близький Схід вирушили українські експерти, які допоможуть країнам Перської затоки збивати іранські дрони.

Уже 17 березня президент повідомив про 201 українського експерта, який перебуває на Близькому Сході та допомагає партнерам боротися з дроновими атаками.

10 квітня Зеленський підтвердив, що українські військові збивали іранські «шахеди», а також дрони з реактивними двигунами на Близькому Сході.