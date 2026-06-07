Момент падіння глядача та ведучого на сцені, де виступала Ірина Федишин

У Галичі на Прикарпатті під час концерту львівської співачки Ірини Федишин провалилася сцена. Це сталося під час того, як один із глядачів хотів освідчитися своїй дівчині.

Інцидент стався у суботу, 6 червня, коли Ірина Федишин виступала на фестивалі Street Fest. Відео з моментом обвалу сцени опублікувала у тіктоці користувачка з ніком antonina.denys. На кадрах видно, як ведучий та глядач з букетом ідуть по сцені та провалюються під підлогу.

Чоловіки не постраждали, а ведучий назвав обвал сцени «фіаско».

Організатори фестивалю та Ірина Федишин не коментували інцидент у своїх соцмережах. Водночас співачка опублікувала відео, на якому видно, що глядач врешті-решт освідчився своїй дівчині.

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До слова, за даними Street Fest, під час концерту співачки вдалося зібрати 150 тис. грн на потреби ЗСУ.

Зазначимо, музичний фестиваль Street Fest UA проходить з 2025 року у низці міст на заході України. Зокрема, концерти, організовані Street Fest UA відбувалися у Коломиї, Чорткові та Золочеві.

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Додамо, завдяки благодійним турам під час повномасштабної війни співачка Ірина Федишин змогла придбати уже 450 авто для військових. За свою волонтерську діяльність співачка отримала відзнаку «Золоте серце» від президента Володимира Зеленського. Почитати про те, як їй вдається акумулювати гроші для допомоги війську та організовувати тури, читайте в інтервʼю співачки для ZAXID.NET.