Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах

Організатору шахрайської мережі Money 24/7 оголосили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 998,4 тис. грн. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в понеділок, 10 серпня.

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками створив псевдофінансову платформу Money 24/7. Її представляли як мережу пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптоактивів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Щоб переконати клієнтів у законності роботи платформи, зловмисники використовували спеціально створені вебресурси, акаунт в телеграмі, торгівельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як діяла шахрайська схема

Клієнти спочатку оформлювали заявку на обмін готівки на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу. Там вони передавали гроші, очікуючи, що криптовалюта надійде на їхні електронні гаманці.

Однак після отримання грошей учасники схеми не виконували взятих на себе зобов’язань. Щоб зберегти довіру клієнтів і відтермінувати їхнє звернення до поліції, деяким клієнтам зловмисники частково переказували криптоактиви або видавали письмові гарантії щодо подальшого виконання домовленостей.

За даними слідства, одна з потерпілих втратила понад 1,59 млн грн.

Нагадаємо, на початку липня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття діяльності шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів привласнювала гроші клієнтів.

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи областях України. Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази.

Наразі слідчі встановлюють усіх можливих учасників схеми, кількість потерпілих та інші обставини кримінального правопорушення.