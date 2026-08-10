Внаслідок атаки зайнялася пожежа у Ніжнєкамську, де розташовані два нафтопереробні заводи

У ніч на понеділок, 10 серпня, дрони атакували місто Ніжнєкаськ у Татарстані, де розташовані два ключових нафтопереробних заводи регіону. Внаслідок атаки в районі одного з НПЗ зайнялася пожежа.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на владу Татарстану повідомили про атаку безпілотників на Ніжнєкамськ. Там заявили, що під удар потрапили виробничі та цивільні обʼєкти. Зазначимо, Ніжнєкамськ розташований за 1000 км від лінії фронту.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно пожежу та стовп диму в районі одного з нафтопереробних заводів.

Зазначимо, на території Ніжнєкамська розташовані два НПЗ. Йдеться про завод «Танеко», який має потужність перероблення понад 16 млн т нафти на рік, а також НПЗ «ТАІФ-НК» із потужністю перероблення близько 7,3 млн т на рік. Обидва НПЗ відіграють ключову роль у нафтопереробці регіону та активно залучені до забезпечення російської армії. Який саме завод постраждав внаслідок атаки, наразі невідомо.

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Місцева влада заявила про щонайменше 12 загиблих та 39 постраждалих внаслідок нічної атаки дронів. За даними Exilenova+, через роботу російських систем РЕБ один з дронів впав на територію місцевого ринку.

Доповнено о 12:52. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Танеко» у Татарстані. На обʼєкті зафіксували пожежу.

Крім того, Сили оборони уразили НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї. Українські військові підтвердили пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6.