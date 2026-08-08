Україна закупила в Туреччини 70 ракет ATACMS

Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет ATACMS, 12 реактивних систем залпового вогню M270 та 47 тис. касетних артилерійських снарядів. Про це йдеться у протоколі роботи Конгресу США, опублікованому 6 серпня, передає «Мілітарний».

Зазначається, що Туреччина хоче скоротити запаси застарілого озброєння, щоб модернізувати свій арсенал. Водночас Україні необхідна зброя для проведення наступальних та оборонних операцій у російсько-українській війні.

Відповідно до американського законодавства, країна, яка планує перепродати озброєння виробництва США, має сповістити Конгрес, якщо його вартість становить щонайменше 14 млн доларів, а загальна вартість інших послуг – щонайменше 50 млн доларів. У цьому випадку загальна вартість двох оборонних пакетів, які Україна закуповує у Туреччини, перевищує 280 млн доларів.

При цьому Конгрес США не має окремо голосувати за дозвіл на передачу озброєння. Якщо протягом 15 днів обидві палати Конгресу не ухвалять спільної резолюції про заборону, згода уряду США на реекспорт набуде чинності автоматично. Державний департамент США вже сповістив Конгрес про готовність дозволити передачу.

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Передачу озброєння здійснюватимуть через логістичні компанії з Болгарії, США та Туреччини, які мають спеціальні дозволи на здійснення експорту.

Загалом Україна закупила у Туреччини:

12 РСЗВ M270 MLRS;

70 балістичних ракет M39 ATACMS;

2,5 тис. некерованих 227-мм реактивних снарядів M26 із касетними бойовими частинами DPICM;

47 тис. касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 «Піон».

M270 MLRS – реактивна система залпового вогню (РСЗВ), розроблена американською оборонною компанією Lockheed Martin. Система призначена для ураження артилерії, командних пунктів, складів, техніки та інших цілей на значній відстані. Зокрема, M270 може запускати ракети ATACMS.

M39 (ATACMS Block I) – перша модифікація ракети ATACMS. Вона оснащена інерційною системою наведення на основі лазерного гіроскопа та має дальність застосування від 25 до 165 км. Ракета обладнана касетною бойовою частиною, яка містить 950 суббоєприпасів M74. Після розкриття бойової частини вони можуть уражати площу до 33 тис. м².