З соцмережі зникло фото, опубліковане у 2011 році Ларисою Тарнопольською

Родичі директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова почали видаляти світлини та профілі з російської соцмережі «Одноклассники». Про це у п’ятницю, 7 серпня, повідомили журналісти «Слідства.Інфо», які моніторять сторінки родини очільника ДБР.

Зокрема, з соцмережі зникло фото, опубліковане у 2011 році Ларисою Тарнопольською. На ньому позували Олексій Сухачов та його четверо братів. Жінка підписала світлину словами: «Мій чоловік з братами». Нині недоступні як саме фото, так і профіль Тарнопольської, яку журналісти називають імовірною дружиною брата очільника ДБР Олександра Сухачова.

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Сторінка Олександра Сухачова в «Одноклассниках» залишається активною, однак усі фотографії з неї видалені. Раніше там було понад десяток світлин, зокрема з родичами. Також зникло фото профілю. Востаннє, за даними журналістів, Сухачов заходив у соцмережу 31 липня.

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У «Слідстві.Інфо» зазначили, що разом із «Центром протидії корупції» заздалегідь заархівували фотографії з акаунтів родичів директора ДБР. Журналісти продовжують аналізувати ці матеріали.

Журналістка ЦПК Аліна Стрижак припустила, що видалення інформації може бути спробою приховати дані, які залишалися у відкритому доступі. Водночас вона наголосила, що частину матеріалів журналісти вже зберегли.

Раніше «Слідство.Інфо» оприлюднило два розслідування про братів Олексія Сухачова. Одне з них стосувалося його рідного брата Олександра та 143 об'єктів нерухомості, які він, за даними журналістів, отримав від забудовника, діяльність якого згодом розслідувало ДБР. Друге розслідування стосувалося двоюрідного брата Ростислава Сухачова, який протягом 17 років працював ведучим на телеканалах, пов'язаних із Олександром Деркачем, Євгеном Мураєвим та Віктором Медведчуком.

На початку липня Печерський районний суд заборонив «Слідству.Інфо», ЦПК та Аліна Стрижак публікувати інформацію про майно, угоди й інвестиції Олександра Сухачова.

Після цього вісім українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості в межах «Ініціативи 143». Журналісти таким чином висловили солідарність із колегами та назвали судову заборону проявом цензури.