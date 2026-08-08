Після обстрілу виникла пожежа на території гаражів

У ніч на суботу, 8 серпня, російські війська атакували Київ балістичними ракетами, а Київську область – ударними безпілотниками. У столиці внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, тоді як у Броварському районі загинули троє людей, серед них дитина. Про це повідомили голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

За даними міської та обласної влади, перед ракетним ударом повітряну тривогу в Києві оголосили приблизно за хвилину до атаки. У місті пролунало від шести до восьми вибухів.

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У Голосіївському районі після обстрілу виникла пожежа на території гаражів та нежитлової забудови. В Оболонському районі загорілася територія підприємства. За попередньою інформацією, внаслідок атаки на Київ постраждали четверо людей. На місцях працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки російського удару.

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Водночас російські безпілотники атакували Київську область. У Броварському районі уламки пошкодили приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Також виникла пожежа на території нежитлової будівлі.

Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє людей постраждали, зокрема одна дитина.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська атакували Київ та Київську область, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені складські й логістичні комплекси низки компаній, зокрема NOVUS та «Сільпо».

Також унаслідок цієї атаки знищено склади з продукцією тютюнових компаній JTI Україна та «Імперіал Брендс Україна».