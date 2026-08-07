«Гербера» – багатофункціональна платформа, яку російські війська використовують для різних завдань

У небі над Україною зафіксували нову модифікацію російського багатоцільового безпілотника «Гербера». Про це у п’ятницю, 7 серпня, повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, нову версію дрона можна впізнати навіть візуально, адже вона значно більша за попередню модифікацію. Він закликав українців повідомляти про виявлені безпілотники, щоб фахівці могли дослідити їхні конструктивні особливості та можливості.

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Бескрестнов також пояснив, що опубліковане фото з людиною поруч із дроном зроблене лише для того, аби продемонструвати його реальні габарити.

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Фото Сергія Бескрестнова

«Гербера» – це не лише ударний безпілотник, а багатофункціональна платформа, яку російські війська використовують для різних завдань. Вона з'явилася приблизно у 2024 році як дешевша альтернатива дронам Shahed-136 («Герань-2»). Апарат виготовляють із недорогих матеріалів, зокрема фанери, пінопласту та пластику, що дозволяє швидко налагоджувати його масове виробництво.

За відкритими даними, безпілотник має довжину близько двох метрів, розмах крил до 2,5 м, масу приблизно 18 кг, здатний розвивати швидкість до 160 км/год і долати від 300 до 600 км залежно від конфігурації. Одним із головних завдань «Гербери» є перевантаження української системи протиповітряної оборони, хоча дрон також може використовуватися для розвідки та інших військових цілей.

Раніше повідомляли, що російські окупанти збирають українські безпілотники, які залишилися відносно неушкодженими після бойових вильотів, ремонтують їх і можуть використовувати для провокацій.