Один з випущених росіянами дронів, схожий на український БпЛА FP-1/2

Російські військові збирають вцілілі українські дрони та ремонтують їх для майбутніх провокацій. Про це заявив у неділю, 2 серпня, радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Військовослужбовець прокоментував матеріал видання «Мілітарний», оприлюднений 1 серпня, в якому журналісти припускали, що Росія, ймовірно, почала використовувати захоплені українські дрони для провокацій. У статті посилалися на поширені Бескрестновим фото з дрона-перехоплювача. За даними журналістів, на світлинах видно дрони, дуже схожі за виглядом до українських БпЛА FP-1/2.

«Російські військові могли отримати такі дрони після їхнього вимушеного приземлення внаслідок придушення засобами радіоелектронної боротьби або падіння через технічні несправності. Частково вцілілі апарати росіяни могли відновити, перепрограмувати або використати для створення копій», – йдеться в матеріалі.

«Мілітарний» також нагадав, що на початку червня у Молдові під час масованої російської атаки по Україні впав та вибухнув БпЛА з українськими написами. Тоді МЗС Молдови повідомило, що дрон з великою ймовірністю мав українське походження, але українське МЗС заперечило таку версію. На думку журналістів, цей випадок підтверджує можливість застосування українських дронів для російських провокацій.

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На думку «Флеша», росіяни готуються до провокацій у країнах Європи та збирають для цього саме українські безпілотники.

«Я можу вам точно сказати, що противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою це були (та будуть) “Суперками” та “Орлани” із зірками на крилах?», – написав Сергій Безкрестнов.

Радник президента наголосив на важливості розуміння світової спільноти, що такі провокації можуть відбутися.