Удару зазнав Саратовський НПЗ

Україна продовжує завдавати ударів по логістичній та паливній інфраструктурі в тилу Росії. Під атакою безпілотників в ніч на неділю, 2 серпня, опинилися логістичний центр маркетплейсу Wildberries у Самарській області та Саратовський нафтопереробний завод. Про це повідомила українська компанія Fire Point.

Дрони FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у селищі Новосемейкіно. Цей об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів і забезпечує роботу великих логістичних мереж.

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Крім того, удару зазнав Саратовський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії з річною потужністю близько 7 млн т.

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