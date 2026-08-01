Михайло Федоров розповів, чи піде в опозицію до Володимира Зеленського
Також Федоров відмовився зустрітися з учасниками протестів на свою підтримку
Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю The New York Times, яке було опубліковане у п’ятницю, 31 липня, що під час війни не має наміру ставати політичним опонентом президента Володимира Зеленського. Водночас він зазначив, що готовий повернутися до роботи в уряді лише у разі поновлення на посаді керівника Міністерства оборони.
Він також зазначив, що не планує зустрічатися з учасниками акцій, які виступають за його повернення на посаду. При цьому Федоров наголосив, що не сприймає своє звільнення як елемент політичної боротьби й не хоче, щоб ця ситуація втягувала його в політичне протистояння.
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Ексміністр оборони також розповів, що його відставку підтримували лобісти оборонних компаній, інтереси яких, за його словами, зачепили зміни у сфері державних закупівель.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За словами Федорова, за час його роботи частка закупівель дронів та іншого високотехнологічного озброєння зросла з 60% до 90% оборонного бюджету. На його переконання, війна поступово переходить до етапу «роботизації» фронту, а в майбутньому автономні безпілотники зі штучним інтелектом зможуть вести бойові дії один проти одного.
Нагадаємо, 15 липня Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони та підбив підсумки роботи команди за останні шість місяців. Уже наступного дня в низці українських міст розпочалися акції на його підтримку.
Згодом Федоров заявив, що причиною звільнення стало блокування реформ у війську та розбіжності з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Сам Сирський заперечив наявність конфлікту, а президент Володимир Зеленський пояснив кадрове рішення необхідністю підвищити ефективність роботи державної системи в умовах війни.