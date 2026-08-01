Михайло Федоров не братиме участі в політичному протистоянні із президентом

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю The New York Times, яке було опубліковане у п’ятницю, 31 липня, що під час війни не має наміру ставати політичним опонентом президента Володимира Зеленського. Водночас він зазначив, що готовий повернутися до роботи в уряді лише у разі поновлення на посаді керівника Міністерства оборони.

Він також зазначив, що не планує зустрічатися з учасниками акцій, які виступають за його повернення на посаду. При цьому Федоров наголосив, що не сприймає своє звільнення як елемент політичної боротьби й не хоче, щоб ця ситуація втягувала його в політичне протистояння.

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Ексміністр оборони також розповів, що його відставку підтримували лобісти оборонних компаній, інтереси яких, за його словами, зачепили зміни у сфері державних закупівель.

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За словами Федорова, за час його роботи частка закупівель дронів та іншого високотехнологічного озброєння зросла з 60% до 90% оборонного бюджету. На його переконання, війна поступово переходить до етапу «роботизації» фронту, а в майбутньому автономні безпілотники зі штучним інтелектом зможуть вести бойові дії один проти одного.