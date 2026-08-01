В українки почалася сильна кровотеча

У польському місті Гдиня невідомий чоловік побив 40-річну українку деревʼяною палицею, після чого втік. Жінку госпіталізували, поліція міста розпочала розслідування, повідомило Onet із посиланням на фото з порталу TrojmiastoPL.

Напад на жінку скоїли в околиці району Погоже близько 15:30 у четвер, 30 липня. Нападник підійшов до жінки ззаду та завдав їй двох ударів деревʼяною палицею по голові. Після цього чоловік втік з місця події.

Через удари 40-річна українка отримала травми, у неї розпочалася кровотеча. Її госпіталізували до Гдинської міської лікарні, наразі її життю нічого не загрожує.

Поліція міста Гдиня розпочала розслідування та працює над встановленням особи нападника. За словами речника поліцейського відділку міста Марека Кобялко, правоохоронці перевіряють будь-яку інформацію, яка може допомогти зʼясувати обставини нападу на українку. Водночас він зазначив, що поточні результати не вказують, що напад був здійснений на тлі національних упереджень.

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Нагадаємо, 27 липня у польському Вроцлаві троє нападників жорстоко побили пару українців. За словами потерпілих, це сталося через їхній український акцент. Українці звернулися до лікарні – у дівчини діагностували пошкодження шиї, в обидвох постраждалих є підозра на струс мозку.