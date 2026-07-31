Вдень 31 липня на полігоні біля Хмельницького здетонували боєприпаси

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження через детонацію боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькій області. Внаслідок вибуху четверо військових отримали поранення, ще кількох розшукують. Про це у п'ятницю, 31 липня, повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, боєприпаси на військовому полігоні вибухнули о 11:55. Внаслідок детонації четверо військовослужбовців отримали травми, їх госпіталізували. Стан поранених наразі уточнюють. Ще кількох військових розшукують, оскільки вони не виходять на зв'язок.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило травми (ч. 2 ст. 414 КК України). Через детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть розпочати огляд місця події, однак уже збирають свідчення.

«Працівники ДБР уже опитують командування та особовий склад військової частини, а також проводять інші першочергові слідчі дії», – повідомили у ДБР.

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Нагадаємо, вдень 31 липня Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердило, що на полігоні військової частини неподалік Хмельницького сталася детонація боєприпасів. На місце події прибули поліцейські, які оточили зону можливого розльоту уламків. Відомо, що боєприпаси на полігоні детонували до 16:00.