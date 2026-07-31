У мерії заявили про пошкоджені будинки

У п’ятницю, 31 липня, близько 12:00 у Хмельницькому пролунало кілька потужних вибухів. Фото та відео з димом публікували місцеві телеграм-канали. Обласна влада підтвердила інформацію про серію вибухів. Пізніше командування сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що детонація сталася на полігоні військової частини неподалік міста.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій», – написав у фейсбуці голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Відомо, що повітряну тривогу в Хмельницькому та області в цей час не оголошували. Місцевий телеграм-канал «ХмельницькийLive» оприлюднив кілька відео, на яких над містом здіймається густий дим, а також чути звуки повторної детонації.

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Близько 13:30 міська рада Хмельницького повідомила про зміни в русі громадського транспорту. Зокрема, автобуси не заїжджатимуть до мікрорайонів Дубове та Ружична. Причини такого рішення не уточнили.

Автобусні маршрути №18 та №30 тимчасово змінили маршрути. Автобуси №30 «Озерна – вул. Трипільська» розвертаються на вул. Петлюри в районі зупинки КЕВ без заїзду до мікрорайону Дубове. Автобуси №18 «Вул. Верейського – Ракове» розвертаються на вул. Кам'янецькій у районі перехрестя з вул. Смотрицького без заїзду до мікрорайону Ружична.

Командування сил спеціальних операцій ЗСУ близько 14:45 заявило, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

«Обставини й причини події встановлюються. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в поліції Хмельницької області повідомили, що наразі поліцейські працюють в районі, де трапилася надзвичайна ситуація та забезпечують громадський порядок. Зона можливого розльоту уламків оточена. Людей закликали зберігати спокій.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації також попередили мешканців міста, які проживають у зоні ураження розльоту уламків, що слід залишатися в укриттях до окремого повідомлення.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що низка житлових будинків та комунальних будівель отримала пошкодження від уламків боєприпасів. Жителі, чиє майно знищене, закликали повідомляти про це в міську раду. Наслідки надзвичайної ситуації почнуть ліквідовувати як тільки дозволять військові.

Про пошкодження житлового масиву розповів в інтерв’ю «Суспільне» о 16:00 також і керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він зазначив, що попередньо пошкодженні від вибухів отримало 10 багатоквартирних будинків.

«Неподалік від місця надзвичайної ситуації розташований житловий масив, переважно дачний кооператив. Однак там є мешканці, які проживають постійно. Є пошкоджено біля 10 багатоквартирних будинків, пошкоджено приватні будинки, магазин та два автомобілі. Однак комісія ще працю. Здебільшого – це вибиті вікна від вибухової хвилі та пошкоджені дахи», – повідомив Сергій Тюрін.

За його даними, станом на 16:00 детонація боєприпасів вже припинилася, однак згідно з протоколами на місці ще працюють вибухотехніки.