Затриманому оголосили підозру за кількома статтями ККУ

Антикорупційні органи оголосили підозру фігуранту, який нібито має зв’язки з вищим керівництвом Служби безпеки. За даними слідства, підозрюваний за 1 млн доларів обіцяв допомогти уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до Росії. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро 30 липня.

Зазначається, що у травні 2022 року співробітники СБУ провели обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Під час обшуку один з оперативних співробітників СБУ заявив, що має знайомого зі зв’язками з вищим керівництвом СБУ, який може допомогти уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до РФ.

У ході розмови з потерпілим підозрюваний заявив, що може розв’язати проблему за 1 млн доларів. При цьому він посилався на свої зв’язки з вищим керівництвом відомства.

За даними НАБУ, хабар мали передавати чотирма платежами по 250 тис. доларів. Після отримання першого траншу в розмірі 50 тис. доларів підозрюваний почав наполягати на виплаті решти суми.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У разі відмови від передачі грошей потерпілому погрожували фізичним насильством, вбивством та обмеженням його законних прав.

У НАБУ зазначили, що повну суму підозрюваний так і не отримав через певні обставини.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозри за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.