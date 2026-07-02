НАБУ викрило ексзаступника начальника одного з департаментів Генпрокуратури

Колишній заступник начальника одного з департаментів Генеральної прокуратури постане перед судом у справі про незаконне списання податків і штрафних санкцій на суму понад 641 млн грн. Про це повідомило у четвер, 2 липня, Національне антикорупційне бюро України.

Експосадовця обвинувачують у пособництві колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем. Як встановило слідство, до ДФС звернулося підприємство зі скаргою на рішення щодо нарахування податків. Посадовець, який мав ухвалити рішення за результатами її розгляду, у встановлений законом строк не підписав відповідний документ.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У НАБУ зазначають, що цьому сприяв колишній представник Генпрокуратури. В останній день розгляду скарги він витребував матеріали перевірки підприємства, що дозволило пояснити відсутність рішення нібито браком необхідних документів. У результаті скаргу автоматично задовольнили, через що держава втратила можливість стягнути з підприємства понад 641 млн грн податків і штрафів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд уже ухвалив вирок щодо колишнього посадовця Державної фіскальної служби у цій справі. Раніше повідомляли, що мова йде про Сергія Білана, якому оголосили підозру у лютому 2025 року. Тоді журналіст Олег Новіков розповідав, що справа стосується скарги «Ощадбанку» на рішення Офісу великих платників податків ДФС про нарахування фінустанові грошового зобов'язання за платежем з податку на доходи нерезидентів. «Ощадбанк» протягом 2013-2016 років застосував знижену ставку податку з доходів кіпрських офшорів – замість 15% було застосовано ставку від 0 до 2%.