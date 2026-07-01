Нардепку Скороход та її спільників викрили на хабарництві у грудні 2025 року

Один з учасників вимагання хабаря в розмірі 250 тис. доларів для народної депутатки від партії «За майбутнє» Анни Скороход пішов на угоду зі слідством. Суд призначив йому умовний термін та постановив фігуранта переказати 700 тис. грн на потреби ЗСУ, повідомили у середу, 1 липня, у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

1 липня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклали підозрюваний та прокурор САП. Раніше чоловіку інкримінували підбурювання представника підприємця до надання хабаря Анні Скороход. За ці гроші бізнесу обіцяли розвʼязати питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

«Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов'язався надати викривальні покази стосовно інших співучасників», – повідомили у пресслужбі САП.

ВАКС визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 27 ККУ, ч. 4 ст. 369 ККУ (хабарництво та підбурювання до вчинення злочину). Йому призначили покарання у вигляді умовного позбавлення волі на 5 років. Крім того, обвинувачений зобовʼязується переказати 700 тис. грн на підтримку ЗСУ у фонд United 24.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ і САП повідомили про викриття у Києві організованої злочинної групи на чолі з народною депутаткою. Згодом народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход підтвердила, що обшуки проводили саме в неї.

Депутатці та її спільникам повідомили про підозри у вимаганні хабаря за підкуп РНБО. Сама Скороход заявила, що НАБУ нібито сфабрикувало фото з грошима, вилученими в неї, бо на фото не її квартира. Зазначимо, серед спільників був помічник народної депутатки, імʼя якого правоохоронці не вказують.

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До слова, прізвище депутатки фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція «Мідас»). Зокрема, фігуранти справи обговорювали написання депутатських запитів від імені Скороход, хоча сама нардепка стверджує, що не знала про них.

9 грудня Скороход обрали запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави, яку внесли через пʼять днів. У січні суд дозволив зняти з народної депутатки Анни Скороход електронний браслет, бо він буцімто заважав нардепці взути зимові чоботи.