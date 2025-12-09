ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепки Анна Скороход

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічнику народної депутатки від партії «За майбутнє» Анни Скороход. Чоловіку призначили понад 1,5 млн грн застави. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Детективи НАБУ клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді застави розміром млн 514 тис. грн, ВАКС задовольнив клопотання. Помічника нардепки зобов’язали здати внутрішній та закордонний паспорти, не виїжджати з Києва без дозволу правоохоронців, утриматися від спілкування з певним переліком людей, а також прибувати за викликом правоохоронців або слідчого судді.

До слова, 7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід ще одному затриманому спільнику Анни Скороход. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 грудня НАБУ прийшло з обшуками до Анни Скороход. Ввечері того ж дня нардепці та двом спільникам, один з яких її помічник, оголосили підозри у хабарництві та підбурюванні до вчинення злочину. За даними слідчих, нардепка та її спільники вимагали від підприємця хабар у розмірі 250 тис. доларів. Ці гроші вони обіцяли передати посадовцям РНБО, щоб ті запровадили санкції на компанію конкурента. Водночас за даними слідчих, підозрювані не знайшли посадовців, які б погодилися накласти необґрунтовані санкційні обмеження.

Анна Скороход заявила, що слідчі дії – тиск на опозицію та «спроби заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію». Крім того, вона звинуватила детективів НАБУ у нібито підробці фото з грошима, вилученими в неї під час обшуків.