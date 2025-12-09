ВАКС обрав запобіжний захід помічнику нардепки Анни Скороход у справі про купівлю санкцій РНБО
Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічнику народної депутатки від партії «За майбутнє» Анни Скороход. Чоловіку призначили понад 1,5 млн грн застави. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Детективи НАБУ клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді застави розміром млн 514 тис. грн, ВАКС задовольнив клопотання. Помічника нардепки зобов’язали здати внутрішній та закордонний паспорти, не виїжджати з Києва без дозволу правоохоронців, утриматися від спілкування з певним переліком людей, а також прибувати за викликом правоохоронців або слідчого судді.
До слова, 7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід ще одному затриманому спільнику Анни Скороход. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.
Як повідомляв ZAXID.NET, 5 грудня НАБУ прийшло з обшуками до Анни Скороход. Ввечері того ж дня нардепці та двом спільникам, один з яких її помічник, оголосили підозри у хабарництві та підбурюванні до вчинення злочину. За даними слідчих, нардепка та її спільники вимагали від підприємця хабар у розмірі 250 тис. доларів. Ці гроші вони обіцяли передати посадовцям РНБО, щоб ті запровадили санкції на компанію конкурента. Водночас за даними слідчих, підозрювані не знайшли посадовців, які б погодилися накласти необґрунтовані санкційні обмеження.
Анна Скороход заявила, що слідчі дії – тиск на опозицію та «спроби заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію». Крім того, вона звинуватила детективів НАБУ у нібито підробці фото з грошима, вилученими в неї під час обшуків.