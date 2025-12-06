Анні Скороход повідомили про підозру в хабарництві

Народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход, яку підозрюють у хабарництві на чолі злочинної організації, заявила, що НАБУ, яке проводило обшуки в неї в помешканні, нібито сфабрикувало фото з грошима, вилученими в неї. Про це вона заявила на своїй сторінці у фейсбуці.

35-річна політикиня стверджує, що після обшуків НАБУ підробило фотографії з грошима, бо на фото не її квартира. На думку Скороход, правоохоронці нібито намагалися проілюструвати новину про підозру «фейковими фотографіями».

«Офіційно заявляю: це фото з чужої квартири. Я спеціально записала відео, в якому змушена вам провести рум-тур по перевернутій квартирі. У мене немає тієї кухні, немає тієї плитки і гроші, які вони показали на фото в якійсь кімнаті - не мої. Ні гроші, ні кімната», – заявила нардепка.

Водночас правоохоронці не повідомляли, що світлини зробили в оселі Скороход. У дописах НАБУ та САП взагалі не згадується про вилучення грошей, а у пресслужбі СБУ повідомили, що виявили докази злочинної діяльності за місцями роботи Анни Скороход та її спільників – тобто, фото могли зробити за місцем проживання інших фігурантів справи.

Нагадаємо, 5 грудня НАБУ і САП повідомили, що викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України. Згодом Анна Скороход підтвердила, що обшуки проводили саме в неї.

Пізніше правоохоронці опублікували відео, на якому нардепка разом зі спільниками вимагає хабар у 250 тис. доларів у підприємця. Зловмисники обіцяли, що передадуть хабар членам Ради національної безпеки і оборони, а ті, своєю чергою, накладуть санкції на компанію конкурента.

Скороход та її спільниками повідомили про підозру ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 ККУ (хабарництво та підбурювання до вчинення злочину).