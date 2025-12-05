Нардепка Анна Скороход отримала підозру від НАБУ

У п’яницю, 5 грудня, Національне антикорупційне бюро після обшуків у нардепки від партії «За майбутнє» Анни Скороход оголосили їй підозру. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ. Зауважимо, що НАБУ традиційно не розголошує ім’я підозрюваної нардепки, але за даними «Української правди», йдеться про депутатку партії «За майбутнє» Анну Скороход. Крім того, вранці Скороход підтвердила обшуки у її помешканні.

За даними слідчих, Анна Скороход очолювала злочинну групу. Встановлено, що нардепка разом зі спільниками вимагала з підприємця 250 тис. доларів. Зловмисники обіцяли, що передадуть хабар членам Ради національної безпеки і оборони, а ті, своєю чергою, накладуть санкції на компанію конкурента.

«Для власної перестраховки та гарантованого одержання всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Після одержання 125 тис. клієнту повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО», – йдеться у повідомленні НАБУ.

НАБУ опублікувало відео, на якому нардепка разом зі спільниками вимагає хабар

Втім, за даними слідчих, нардепка та її спільники не змогли знайти посадовців, які б погодились за хабар накласти необґрунтовані санкції. Політикині, її помічнику та спільнику оголосили підозри у хабарництві та підбурюванні до вчинення злочину (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, вранці 5 грудня НАБУ повідомило, що проводить обшуки у народної депутатки. Анна Скороход підтвердила, що НАБУ прийшло з обшуками до її помешкання. За словами політикині, їй «нічого приховувати», а слідчі дії – тиск на опозицію та «спроби заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію».