Якщо у вас тривалі відключення світла, багато роботи або ж немає можливості приготувати 12 страв до Святої вечері 24 грудня 2025 року, то маємо для вас кілька варіантів, де можна придбати усе меню або окремі страви.

У підбірці закладів, де можна оформити доставку пісного меню до Різдва, пропозиції укладені від найдорожчої до найдешевшої. Вказуємо також вагу святкових наборів або кількість людей, для яких вони розраховані.

Кафе «Єрусалим»

Сімейне кафе єврейської кухні «Єрусалим» пропонує два набори пісний страв до святкового різдвяного столу – на дві або на шість персон.

Вартість великого набору на шість людей – 7700 грн, малого для двох людей – 2800 грн.

Фото кафе «Єрусалим»

У великий набір входить:

Кутя – 700 г;

Узвар – 1,5 л;

Дзьобачки – 500 г;

Асорті форшмаків – 600 г;

Короп фарширований – 6 шт/800 гр;

Цвіклі – 200 г;

Питний борщик на буряковому квасі – 1,5 л;

Вушка з міксом грибів та чорносливом (білі, лисички, глива, печериця) – 450 гр;

Вареники з картоплею – 1 кг;

Голубці з пшоном та міксом грибів в савойській капусті – 720 г;

Грибна мачка (пісна) – 1 л;

Пампухи з маком 4, з ружею 4, з вишнями 4.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Кумпель»

Пивна ресторація «Кумпель» приготувала набір пісних страв для чотирьох людей. У меню: кутя, грибна юшка, вареники, пісні голубці та інші страви до різдвяного столу. Передзамовлення приймають до 22 грудня, у подарунок до кожного замовлення кладуть світле пиво.

Вага – 8 кг, а вартість – 5200 грн. При самовивозі можна отримати 5% знижки.

Фото від ресторації «Кумпель»

У набір входить:

Кутя традиційна – 600 г;

Грибна юшка з сушених білих грибів – 1 л;

Яворівський пиріг – 800 г (4 шт) ;

Вареники з білими грибами та картоплею – 650 г;

Пісні голубці з картоплею та гречкою з лляною олією – 750г;

Мачка і лісових грибів – 300 г;

Капуста тушкована з лісовими грибами – 500 г;

Овочева мішанина з білими грибами – 500 г;

Оселедець&скумбрія – 500 г;

Бурячки з хроном – 200 г;

Короп смажений на хрустко – 800 г;

Пампушки з маком – 8 шт;

Узвар - 1 л.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Гуцульський двір»

Ресторан української кухні «Гуцульський двір» пропонує набір різдвяних страв для п’яти людей. Замовлення приймають до 21 грудня або до повного завантаження.

Вартість набору страв – 4900 грн, можна також замовити половину великого сету – 2700 грн.

Фото «Гуцульського двору»

У набір входить:

Кутя – 0,5 кг;

Пампухи мікс(повидло, мак, вишня, рожа) – 10 шт.;

Юшка грибна або борщ пісний – 1 л;

Вушка з грибами – 0,5 кг;

Вареники мікс (картопля, гриби, капуста) – 1 кг;

Підлива з білих грибів – 0,5 кг;

Голубці з картоплі або пшоняні з грибами – 1 кг;

Риба смажена (філе хека) – 0,4 кг;

Оселедець маринований з цибулею, – 0,3 кг;

Салат Косівський (квасоля, гриби, овочі) – 0,5 кг;

Сливи мариновані – 0,2 кг;

Узвар – 2 л;

Маківник – 1 шт;

Плетенка – 1 шт.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Голодний Микола»

Ресторан галицької кухні «Голодний Микола» пропонує набір різдвяних страв, у який входить аж 16 позицій страв. Окрім традиційних пісних страв, у наборі є й асорті пляцкві, маковий рулет та вишневий кисіль.

Вага набору – 5,5 кг, а вартість – 4200 грн (на самовивіз діє знижка 10%).

Фото ресторану «Голодний Микола»Фото ресторану «Голодний Микола»

У набір входить:

Кутя;

Салат з квасолі та печериць;

Філе білої риби в кисло-солодкому маринаді;

Наш легендарний оселедець маринований із цибулею;

Карпатська грибова юшка з домашньою локшиною;

Філе пструга з печеними овочами;

Пісні Різдвʼяні вареники з картоплею та сушеними білими грибами;

Смажена цибулька до вареничків;

Пісні голубчики з тертою бульбою;

Пісна підпалка з білими сушеними грибочками;

Яворівський пиріг;

Пампушки з маком та рожею;

Узвар;

Асорті традиційних галицьких пляцків;

Вишневий кисіль;

Маковий кекс.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Фазенда»

Ресторан «Фазенда» запрошує львівян приєднатись до Святої вечері у їхньому закладі разом із музичним супроводом та вертепом або ж придбати набір святкових страв для вечері вдома. Попереднє бронювання до 23 грудня

Вартість вечері в закладі – 1100 грн з людини, вартість набору страв на 4 людей – 3600 грн.

У меню:

Кутя;

Пампушки (з маком, джемом та шоколадом);

Рибна тарілка (оселедець, копчена скумбрія та короп);

Асорті маринованих грибочків;

Асорті маринованих овочів;

Фарширований короп гречаною кашею та білими грибами;

Салат Вінігрет з квасолею;

Борщ з вушками;

Вареники з картоплею та капустою;

Голубці з картоплею;

Соус з білих грибів;

Смажене філе хека;

Узвар та хлібна корзина.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Родинна ковбаска»

Мережа магазинів «Родинна ковбаска» пропонує набір 12 пісних страв, який розрахований на чотирьох людей. До набору також дарують макітру на 1,5 літри.

Вага набору 6,8 кг, а вартість – 2999 грн.

Фото «Родинної ковбаски»Фото «Родинної ковбаски»

У набір входить:

Вареники з картоплею – 500 г;

Вареники з капустою – 500 г;

Грибна підлива – 400 г;

Оселедець з цибулею – 300 г;

Філе хека смажене м 400 г;

Голубці з картоплею – 600 г;

Салат Вінігрет – 600 г;

Кутя Різдвяна – 700 г;

Набір пампухів – 4 шт;

Калач – 1 шт;

Пісний борщ – 1,4 л;

Гриби Опеньки мариновані – 400 г;

Узвар – 1 л.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Інші»

Кафе «Інші» пропонує набір святкових страв від шефа Євгена Клопотенка. Пісні страви святкового набору розраховані на двох людей.

Вага набору майже 3,6 кг, а вартість – 2950 грн.

Фото кафе «Інші»

У набір входить:

Мариновані гриби з молодою бринзою (120 г);

Ніжний крем з квасолі яськи і білих грибів (175 г);

Намазка з коропа (120 г);

Салат з грушею із печі, маринованими грибами, витриманим в настоянці виноградом (215 г);

Сом з печі, цвіклі з цукрового буряка (2500 г);

Товчанка (300 г);

Різдвяна кутя з медом і гніченими сливами (270 г);

Кисіль з вишень і опішнянських слив (1 л).

Деталі пропозиції за посиланням.

Мережа !FEST

Святковий набір 12 страв до Святої вечері пропонує мережа !FEST. У подарунок до кожного набору кладуть свічку із вощини. Замовлення приймають до 22 грудня.

Вага набору близько 4 кг та 1 літр, а вартість – 2650 грн. На самовивіз діє знижка 10%.

Фото !FEST

У набір входить:

Вареники з картоплею заморожені – 0,5 кг;

Вареники з капустою заморожені – 0,5 кг;

Вушка з грибним паштетом заморожені – 250 г;

Грибна підливка – 500 г;

Гриби мариновані – 300 г;

Борщ – 1 л;

Оселедець маринований – 200 г;

Тушкована капуста – 200 г;

6 пампухів – 330 г;

Кутя – 500 мл;

Узвар – 1 л;

Часник.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Чорноморка»

Ресторан «Чорноморка» пропонує дуже рибне різдвяне меню до Святої вечері: короп, хек, оселедець, лосось, ікра форелі.

Вага набору 4,8 кг, а вартість – 2680 грн.

Фото «Чорноморки»

У набір входить:

Юшка грибна – 4 порції по 300 г;

Кутя – 400 г;

Пампушки – 4 шт по 70 г;

Короп смажений – 300 г;

Хек смажений –300 г;

Ікра форелі – 50 г;

Оселедець з картоплею – 250 г;

Олів’є з лососем – 2 порції по 250 г;

Оселедець під шубою – 400 г;

Лосось філе солений – 150 г;

Узвар – 1 л.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Сироварня»

Сімейний ресторан «Сироварня» пропонує для львівян набір страв до Святої вечері, який розрахований на двох людей. У меню, окрім традиційних страв, овочеве соте та хумус.

Вага набору – майже 3,7 кг, вартість – 2600 грн.

Фото ресторану «Сироварня»

У набір входить:

Кутя 300 г;

Пампухи з вишнею 2 шт;

Пампухи з маком 2 шт;

Узвар 400 г;

Хумус 200 г;

Борщ з грибними вушками 500 г;

Вареники з капустою 250 г;

Голубці з рибою 400 г;

Грибна підлива 200 г;

Тюлька з картоплею 250 г;

Салат вінегрет 250 г;

Риба фарширована 400 г;

Овочеве соте 250 г.

Деталі пропозиції за посиланням.

«Гарні люди»

Ресторан «Гарні люди» приготував святкову різдвяну вечерю для двох людей. У набір входять 12 пісних страв, зокрема голубці, вареники, пампухи, узвар та ін.

Вага набору 2,2 кг, а вартість – 2400 грн.

Фото ресторану «Гарні люди»

У набір входить:

Кутя;

Вареники з капустою та картоплею;

Голубці з грибами та цибулею;

Грибна мачанка;

Грибна юшка;

Салат вінігрет;

Мариновані білі гриби;

Рибний рол із соусом лечо;

Оселедець з маринованою цибулею;

Яворівський пиріг;

Пампушки (з маком/вишневим курдом) ;

Узвар.

Деталі пропозиції за посиланням.

La п’єц

La п’єц доставляє не лише піцу, а й пропонує набір різдвяних страв для двох людей. Усі страви також можна замовити окремо у потрібній кількості.

Вага набору 4,2 кг, а вартість – 1855 грн.

Колаж La п’єц

У набір входить:

Кутя – 300 г;

Борщок з вушками – 780 г (2 шт) ;

Вареники з картоплею – 300 г;

Голубці з картоплею – 300 г;

Грибна підлива – 350 г;

Тушкована капуста – 300 г;

Салат з квасолі – 200 г;

Хек смажений з овочами – 200 г;

Оселедець з цибулею – 120 г;

Гриби мариновані – 120 г;

Пампухи з маком та вишнею – 240 г (4шт) ;

Узвар – 1 л.

Деталі пропозиції за посиланням.

Термінал-А

Ресторан комплексу Термінал-А біля Львова пропонує замовити святкове меню для Святої вечері, яке ви можете скласти самі. У спеціальному різдвяному меню є перелік страв, які можна замовити до 23 грудня. Безкоштовна доставка від 1000 грн.

Кілька страв із різдвяного меню з цінами:

Кутя (1 кг) – 380 грн;

Салат з білими грибами та квасолею (300 г) – 236 грн;

Вареники з капустою (1 кг) – 260 грн;

Вареники з картоплею (1 кг) – 240 грн;

Вушка з грибами (1 кг) – 380 грн;

Хек з овочами (1 кг) – 750 грн;

Пампухи (вишня, мак, шоколад, троянда) – по 85 грн;

Узвар (1 л) – 150 грн.

Деталі пропозиції за посиланням.

У рубриці «Рецепти» на сайті ZAXID.NET є різноманітні пісні страви, які ви можете приготувати у себе вдома: рецепти пампухів, пісних голубців, салати, паштет з квасолі та ще багато цікавого.