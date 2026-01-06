Підписання декларації 6 січня

У вівторок, 6 січня, в Парижі український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

За словами Зеленського, військові Франції, Британії та України працювали детально щодо розміщення сил, кількості, конкретних видів зброї, складових Збройних Сил, які потрібні і зможуть спрацювати.

«У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова – з усіх країн Коаліції охочих. Хочу подякувати кожному лідеру, кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення», – йдеться у дописі.

Президент Франції Емманюель Макрон відзначив, що наразі триває підготовка до створення сил у повітрі, на морі та на землі, щоб забезпечити певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню. Механізми моніторингу припинення вогню передадуть під керівництво США. Зокрема, Америка надаватиме логістичну допомогу та дані розвідки.

«Погодили створити Координаційний центр, щоб працювати між арміями та посилювати оперативну співпрацю. Буде моніторинг припинення вогню під керівництвом США за участі європейців», – розповів Макрон.

Нагадаємо, ще у квітні 2025 року міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомляв, що понад 6 країн будуть готові розгорнути свої війська в межах потенційної миротворчої місії в Україні після того, як буде узгоджено її мандат та правила дій.