Росіяни вдарили по житловому кварталу у Запоріжжі

Вдень суботи, 14 березня, російські військові атакували житловий квартал у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав о 14:46. Вже близько 15:30 у місті пролунали вибухи, начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни атакували житлову забудову. Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко уточнила, що росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 11 людей – отримали поранення.

«Троє чоловіків та вісім жінок дістали поранень, серед них 17-річний підліток. Дві людини перебували під завалами. Їх уже деблокували. На місці удару виникла пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали. Пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки», – повідомила Регіна Харченко.

Зауважимо, що о 16:30 у Запорізькій області знову оголосили повітряну тривогу. Іван Федоров повідомив про загрозу балістичних ударів.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 14 березня, росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 15 – отримали поранення.