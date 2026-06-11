Маршрут протестували 10 червня

У Львівській області напрацювали новий туристичний шлях для любителів веломандрівок. Маршрут «ВелоПідкови» має протяжність 58 кілометрів і охоплює найвідоміші замки Львівщини. У середу, 10 червня, маршрут презентували, повідомили в обласному департаменті спорту, молоді та туризму.

Початок мандрівки стартує у Золочеві на залізничному вокзалі. Це зручний варіант добратися до місця. У цьому місті багато історичної архітектури, зокрема замок.

Після цього шлях пролягає через затишну рекреаційну зону в Грабовому, де можна зробити привал, і далі веде до Підгорецького замку. Після оглядин цього палацу мандрівники вирушають через ліс до Олеська. Там чекає ще один замок, найстаріший в області, з великою музейною експозицією. Маршрут проходить поблизу гори Менич. Туди обов’язково варто піднятися, адже з вершини відкриваються красиві краєвиди і видно відразу два замки – Підгорецький та Олеський.

Як уточнила ZAXID.NET начальниця управління туризму та курортів Мар’яна Кукса, в межах проєкту «ВелоПідкова» створили базову велотуристичну інфраструктуру: облаштували велопарковки біля ключових локацій, встановили велозупинку для перепочинку мандрівників, ознакували маршрут та навігацію по всій його протяжності.

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Маршрут «ВелоПідкова» має за мету популяризувати активний відпочинок, велотуризм та історико-культурну спадщину Львівщини. Загальна вартість проєкту 900 тис. грн, з яких 300 тис. – з бюджету Золочівської громади.

фото управління туризму

«ВелоПідкова» доповнила мережу веломаршрутів області: «ВелоБескиди», «Велокарпатія», «ВелоОпілля» та «Ровелове Розточчя».