Михайло Федоров повідомив про випробування реактивних дронві

Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про бойові випробування перших українських реактивних дронів-перехоплювачів. Про це він написав у своєму телеграм-каналі у п’ятницю, 14 серпня.

Михайло Федоров зазначив, що росіяни замінюють дрони типу «Шахед» реактивними – безпілотниками з турбореактивним або пульсуючим реактивним двигуном, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. За його словами, це змінює хід війни. Щоб і надалі мати змогу протидіяти окупантам, Україна також має вдосконалювати власну зброю.

Михайло Федоров відзначив успіхи вітчизняних оборонних компаній, зауваживши, що наразі Україна має одну з найсучасніших систем «малої» протиповітряної оборони у світі. Тепер українські виробники зброї вдосконалюють і дрони-перехоплювачі, розвиваючи їхню швидкість.

Ексміністр розповів, що відвідав одне з виробництв, де створили дрон-перехоплювач, який також має реактивний двигун і здатний розвивати швидкість понад 600 км/год. Наразі розробка проходить випробування у бойових умовах.

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«Зараз розробка проходить бойове тестування. Очікуємо результати та перші підтверджені збиття. [...] Наша команда продовжує системно над ним працювати. Захист українського неба залишається одним із ключових напрямів нашої стратегії у війні», – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, 15 липня Михайло Федоров, підбиваючи підсумки роботи на посаді міністра оборони, повідомив, що Україна здійснила випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу. Водночас, за даними «Мілітарного», йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) 1КР1 «Сапсан».