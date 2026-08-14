Правоохоронці затримали підозрюваного 6 серпня під час отримання 11 тис. євро

На Львівщині правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон. 49-річний житель Самбора за 11 тис. євро обіцяв допомогти чоловікові нелегально потрапити до Румунії. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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За даними слідства, чоловік розробив маршрут через територію Івано-Франківської області поза межами офіційних пунктів пропуску. Він мав надати «клієнту» детальні інструкції, забезпечити трансфер та супроводжувати його до місця перетину кордону.

Правоохоронці затримали підозрюваного 6 серпня під час отримання 11 тис. євро від військовозобов’язаного.

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Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.