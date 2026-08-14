Після прибуття в Україну підозрюваного взяли під варту

Молдова передала Україні 30-річного жителя Вінницької області, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон. Після повернення його взяли під варту. Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, чоловік знаходив клієнтів переважно через особисті знайомства та власні зв’язки. Після того як правоохоронці встановили його можливу причетність до незаконної схеми, він виїхав до Молдови, намагаючись уникнути відповідальності.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У межах кримінального провадження чоловікові заочно повідомили про підозру та оголосили його в розшук. Перебуваючи у Молдові, він намагався отримати тимчасовий захист, що дозволило б йому залишитися в країні та уникнути повернення в Україну. Однак, як зазначили у ДПСУ, суди всіх інстанцій відмовили йому в цьому.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Українські та молдовські правоохоронці провели необхідні процедури для його повернення. Екстрадиція відбулася через автомобільний пункт пропуску «Могилів-Подільський». Після прибуття в Україну підозрюваного взяли під варту.

Нагадаємо, у 2023 році правоохоронці викрили організовану групу з Кривого Рогу, яка допомагала військовозобов’язаним незаконно виїжджати за кордон за підробленими документами про інвалідність. Організатором схеми був 35-річний лікар-терапевт. Учасники групи виготовили щонайменше 50 пакетів фальшивих документів, а вартість послуг сягала 8 тис. доларів з людини. Одного з фігурантів після викриття схеми оголосили в міжнародний розшук. Наприкінці 2025 року його затримали в Німеччині, а 6 липня 2026 року передали українським правоохоронцям.