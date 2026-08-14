Близнюки використовували приховану камеру, планшет і бездротовий мікронавушник

Правоохоронці викрили 22-річних братів-близнюків, які допомагали мешканцям Рівненщини та Волині складати теоретичні іспити з водіння. Для цього вони використовували приховану відеокамеру та мікронавушник. Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомив департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

За даними слідства, для пошуку клієнтів 22-річні брати використовували власне коло знайомих серед мешканців Рівненщини. Тим, хто не був впевнений у своїх знаннях Правил дорожнього руху, вони пропонували допомогти скласти теоретичний іспит за винагороду від 2 до 3 тис. доларів.

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Для цього на одязі майбутнього водія маскували приховану відеокамеру, яка передавала зображення екзаменаційного білета на планшет. Брати переглядали запитання, знаходили правильну відповідь і повідомляли її клієнту через бездротовий мікронавушник.

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За інформацією правоохоронців, протягом трьох місяців понад десять людей скористалися послугами братів та за їхньою допомогою намагалися скласти теоретичні іспити. Правоохоронці задокументували такі випадки у територіальних сервісних центрах МВС на Рівненщині та Волині.

Під час санкціонованих обшуків у братів вилучили техніку, гроші, чорнові записи та інші речові докази.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконне придбання та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації). Їм загрожує до семи років позбавлення волі.