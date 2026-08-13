Історичний надгробок Євгена Коновальця повернули в Україну

Оригінальний надгробок із могили полковника Армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця доправили до його рідного села Зашкова на Львівщині. Пам’ятник, який 87 років стояв на кладовищі в Роттердамі, зберігатимуть у музеї-садибі Коновальця. Про це у четвер, 13 серпня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Надгробок виготовили 1939 року за проєктом української мисткині Оксани Лятуринської. До його створення та встановлення також долучився художник Роберт Лісовський – автор емблеми Організації українських націоналістів.

Пам’ятник пережив Другу світову війну

Упродовж десятиліть за ним доглядала українська громада в Нідерландах. Тепер надгробок встановлять у просторі музею-садиби Євгена Коновальця в Зашкові.

Нещодавно музей очолив доктор історичних наук Іван Хома, який досліджує життя та діяльність Коновальця. За словами Козицького, найближчим часом музей і територію довкола нього планують оновити.

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Більше про перепоховання Євгена Коновальця

Останки Євгена Коновальця ексгумували 11 серпня на кладовищі «Кросвейк» у Роттердамі. 13 серпня їх доправили до України та зустріли на кордоні з військовими почестями.

Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Перед цим у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відбудеться церемонія прощання. Дату заходів мають повідомити окремо.

Євген Коновалець народився 1891 року в Зашкові. Він був полковником Армії УНР, командиром Корпусу Січових стрільців, засновником Української військової організації та першим головою Проводу ОУН.

23 травня 1938 року Коновальця вбив у Роттердамі агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Після цього його поховали на кладовищі «Кросвейк».