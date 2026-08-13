Нові підручники з Історії рідного краю обовʼязкові для шкіл

У Росії затвердили до друку та дозволили використовувати у школах серію підручників «История нашего края. Донбасс и Новороссия». Видання призначені насамперед для шкіл на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про включення підручників до федерального переліку повідомили російські медіа, пише НУШ.

Російський міністр освіти заявив, що з 1 вересня 2026 року нові підручники мають з’явитися у школах окупованих регіонів України. Включення видання до федерального переліку не означає, що кожна школа зобов’язана використовувати саме цей підручник. Але курс «Історія рідного краю» у програмах, які впроваджують на окупованих територіях, визначений як обов’язкова складова історичної освіти.

Автори підручників, серед яких Російське військово-історичне товариство та видавництво «Родное слово», позиціонують курс як такий, що розглядає історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у «нерозривному зв’язку» з історією Росії. У назві видання використали термін «Новоросія», який російська пропаганда застосовує щодо частини територій півдня та сходу України.

Повного тексту підручників у відкритому доступі наразі немає. Водночас про зміст курсу можна судити з робочої програми, підготовленої для шкіл окупованої частини Донеччини. У ній Донбас подають як продовження російської державності, події 2014 року описують як «повернення» регіону до Росії, а повномасштабне вторгнення та окупацію українських територій – як «відновлення історичної справедливості». Окремі теми присвячені концепції так званого «русского мира» та російським військовим, які беруть участь у війні проти України.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Правозахисники вважають заміну українських освітніх програм російськими частиною політики примусової русифікації на окупованих територіях. Human Rights Watch фіксувала витіснення української мови з освітнього процесу та використання підручників, у яких російське вторгнення в Україну подають у виправдувальному контексті.

За даними Центру громадянської просвіти «Альменда», у 2025–2026 навчальному році понад 582 тисячі українських дітей на окупованих територіях навчалися за російськими освітніми стандартами.

Тим часом в Україні російські прильоти знищили наклад 1,2 млн підручників. Влада думає, як оперативно надрукувати їх, щоб вчасно доставити школярам.