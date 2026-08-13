Підручники надрукують із запізненням

Наслідки російських атак не залишать українських школярів без підручників. Увесь знищений наклад має бути відновлений і доставлений до навчальних закладів. Як держава вирішить цю проблему, у своєму телеграм-каналі повідомив голова освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак.

За його словами уряд шукає механізм фінансової підтримки видавців. Розглядають кілька варіантів:

державне замовлення на передрук;

допомога міжнародних партнерів;

можливості резервного фонду.

«Маємо уточнені дані, що через атаки 19 липня у Києві та 1 серпня у Харкові було знищено близько 1,2 млн примірників підручників. Це приблизно 9% від загального накладу у 13,5 млн примірників, які мають бути надруковані та доставлені учням до початку навчального року. Зараз головне завдання максимально швидко передрукувати втрачений наклад», – наголосив депутат.

Як зазначив Сергій Бабак, видавництва вже закуповують папір, домовляються з поліграфічними підприємствами та формують нові графіки друку. «Укрпошта» та «Нова пошта» підтвердили готовність оперативно доставляти весь наклад, який отримуватимуть від видавництв.

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«Розуміємо, що частину знищеного накладу фізично не встигнемо відновити до 1 вересня. Але маємо резерв підручників, електронні версії у відкритому доступі та можливість тимчасово перерозподіляти наклади між регіонами», – додав голова освітнього комітету.

Решту передрукованого накладу доставлять протягом перших тижнів вересня.

Водночас зміниться підхід до зберігання надрукованих підручників: їх мають зберігати невеликими партіями у різних місцях, щоб не концентрувати мільйони примірників в одному місці.