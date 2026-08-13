Це слово у реченні не виділяють комою

Як пишеться слово «в/одночас» – разом чи окремо? Як його правильно наголошувати? З’ясуємо це у словнику.

«Водночас» є прислівником і пишеться разом.

Словник української мови дає визначення цьому слову: у той самий час; одночасно.

Приклади:

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Буть агрономом і поетом, їй-богу, можна водночас (Максим Рильський).

До Капітана Капітанича Цавлик і Олеся наблизились майже водночас (Олесь Донченко).

Хороша, барвиста і водночас проста мова Івана Вазова зробила приступним його роман для найширших кіл читачів (Павло Тичина).

У слові «водночас» є подвійний наголос – на друге «о» та на останню «а» (водно́ча́с).

У реченні це слово не відокремлюється комою. Мовознавці рекомендують ним заміняти популярні фрази «разом з тим», «при цьому», «у той же час», пише Оnlinecorrector.