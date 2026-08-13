Не все так просто з цим словом: як пишеться і читається «водночас»
Це слово у реченні не виділяють комою
Як пишеться слово «в/одночас» – разом чи окремо? Як його правильно наголошувати? З’ясуємо це у словнику.
«Водночас» є прислівником і пишеться разом.
Словник української мови дає визначення цьому слову: у той самий час; одночасно.
Приклади:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Буть агрономом і поетом, їй-богу, можна водночас (Максим Рильський).
- До Капітана Капітанича Цавлик і Олеся наблизились майже водночас (Олесь Донченко).
- Хороша, барвиста і водночас проста мова Івана Вазова зробила приступним його роман для найширших кіл читачів (Павло Тичина).
У слові «водночас» є подвійний наголос – на друге «о» та на останню «а» (водно́ча́с).
У реченні це слово не відокремлюється комою. Мовознавці рекомендують ним заміняти популярні фрази «разом з тим», «при цьому», «у той же час», пише Оnlinecorrector.
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