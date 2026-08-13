Це пригодницька історія школярів Марка та Софії

У Чернівецькому краєзнавчому музеї зняли перший в Україні ігровий вебсеріал «Ніч у музеї. Таємниці краєзнавчого». Це п’ять коротких серій, які розповідають пригодницьку історію школярів Марка та Софії. Підлітки після закриття музею досліджують історію Буковини та шукають загадкові ключі.

За сюжетом, щоб відкрити приховану кімнату Буковини, школярам потрібно знайти чотири ключі знань. Кожен із них веде героїв до нової історії, постаті або культурного символу краю. Подорожуючи залами музею, вони зустрічають видатних буковинців, дізнаються більше про символіку місцевої вишивки, потрапляють до Хотинської фортеці.

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Усі події серіалу відбуваються у реальних музейних експозиціях. Автори проєкту Оксана Чміль та Ольга Пуганова у коментарі ZAXID.NET розповіли, що ідея створити такий вебсеріал для молоді виникла під час обговорень іншого культурного проєкту.

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«Ми працювали над проєктом у Чернівцях – Creative Democracy Boost. Його реалізовує наша ГО “Лабораторія культурних досліджень”. Під час роботи над ним подумала, що було би класно попрацювати над висвітленням і розкриттям теми музею. Тому і з’явилася думка показати музей не просто як сховище предметів, а як місце діалогу, відкриттів і живих історій», – розповіла кураторка ініціативи Museum Boost, голова комунікацій ГО «Лабораторія культурних досліджень» Оксана Чміль.

Вебсеріал створили у форматі коротких горизонтальних відео для соціальних мереж. Головних героїв зіграли чернівчани Карина Бойчук та Дмитро Малафеєв. На підготовку до зйомок витратили тиждень, сам процес зйомок тривав два дні, ще чотири дні пішло на обробку та продакшн відео.

У вебсеріалі є п’ять серій. Перша розповідає про зустріч підлітків з видатною українкою Ольгою Кобилянською. У другій розповідають історію буковинської вишиванки. У третій – про Хотинську фортецю. Четверта описує історію видатних буковинців Володимира Івасюка та Назарія Яремчука, а п’ята показує музейні фонди з експонатами. Над вебсеріалом працювала режисерка Ольга Пуганова.

«Ми отримали запит на популяризацію музею і вирішили зробити це в такому форматі, якого ще не було. Хотілося відійти від звичних форматів і показати музей по-новому – живим і сучасним», – зазначила вона.

За словами провідної наукової співробітниці Чернівецького обласного краєзнавчого музею Катерини Валявської, у вебсеріалі музей показали цікавим простором для підлітків і дітей, а не лише як місцем збереження експонатів.

«Тішить, що вебсеріал “Ніч у музеї” передусім буде цікавий юнацькій аудиторії. Сюжет динамічний, сповнений таємничості, але при цьому не позбавлений життєвості та навіть жартів. Сподіваюсь, він стане ще одним кроком до формування у дітей уявлення про музей як місце для пізнавальних пригод і квестів, де кожен давній артефакт – це скарб із загадкою, яку захочеться розгадати», – розповіла Катерина Валявська.

Гроші на реалізацію проєкту надав Європейський Союз за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Переглянути всі серії вебсеріалу можна на фейсбук-сторінці Чернівецького обласного краєзнавчого музею.