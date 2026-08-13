Фортецю звели в XIІ столітті для захисту соляного шляху з Солотвина

Після звернення прокуратури до суду Хустська міська рада та Департамент культури Закарпатської ОДА уклали охоронний договір на пам’ятку архітектури «Руїни замку м. Хуст».

Йдеться про унікальну фортецю, зведену в XIІ столітті угорським королівством для захисту соляного шляху з Солотвина та прикордонних районів. До сьогодні збереглися залишки фундаменту, стін та оборонних веж із бутового каменю загальною протяжністю майже 1 км.

Пам’ятку внесли до Державного реєстру як об’єкт культурної спадщини національного значення. Водночас із 2021 року замок перебуває у комунальній власності Хустської громади, яка тривалий час ігнорувала укладання охоронного договору.

«Охоронний договір зобов’язує власника дбати про пам’ятку та забороняє використовувати територію під нову забудову або господарські роботи, які можуть їй нашкодити», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 13 серпня.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Хустська міська рада уклала охоронний договір тільки після звернення прокуратури до Закарпатського окружного адміністративного суду. Через усунення порушень, які стали підставою для позову, суд закрив провадження у справі.