Зараз будівля перебуває в аварійному стані

Закарпатський окружний адміністративний суд зобов’язав компанію «Перл Кепітал» укласти з Департаментом культури Закарпатської ОВА охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини «Віллу Коннера».

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 10 квітня, новий власник, всупереч вимогам законодавства, не уклав охоронний договір, що передбачає обов’язки щодо збереження, утримання та відновлення споруди.

«Суд підтримав позицію прокурора та зобов’язав власника укласти відповідний охоронний договір. Після набрання рішенням законної сили прокуратура контролюватиме його фактичне виконання», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами справи, йдеться про ТОВ «Перл Кепітал», що належить громадянину Франції Владиславу Лешку. Компанія володіє віллою Коннера, розташованого на вул. Берегівській у Мукачеві.

Що відомо про віллу Коннера

Вілла Коннера – це палац кінця XIX століття, збудований угорським бароном єврейського походження Адольфом Конером﻿ (1866–1937 роки). На фотографіях інтер'єру будинку, зроблених до Першої світової війни, видно, що на стінах висіли картини відомих європейських художників: Клода Моне, Ежена Будена, Поля Ґоґена, Вінсента ван Гога та Альфреда Сіслея.

Палац розділений на два корпуси і має 47 приміщень. З центральної кімнати на задній двір виходять три напівкруглі вікна практично у повну висоту будівлі. Споруда має великі глухі підвальні приміщення.

У 1914 році Адольф Конер передав палац Мукачівському єврейському товариству для створення у ньому лікарні. Після окупації Мукачева Угорщиною у листопаді 1938 року в палаці розмістилася угорська контррозвідка. У підвалах створили в'язницю, де утримували та катували учасників підпілля.

У липні 1942 року на віллі Конера пройшли три судові процеси проти представників українського націоналістичного підпілля на Закарпатті. Жертвами репресій стали понад 120 людей, засуджених до різних термінів ув'язнення. У вересні 1944 року до палацу зігнали ромів із сіл навколо Мукачева з метою подальшого вивезення до концтаборів.

У 1950-х роках у будівлі розмістили Мукачівську районну раду, а згодом – прокуратуру. У 1970 році віллу Конера внесли до переліку пам'яток історії місцевого значення. Після того, як у 1990-х роках правоохоронні органи покинули будівлю, вона почала занепадати та руйнуватися і наразі перебуває в аварійному стані.