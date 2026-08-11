Костел є памʼяткою національного значення

Костел Св. Марка у Варяжі Шептицького району відреставрують. Його оглянули фахівці з України та Польщі, очистили від самосіву та окреслили план дій на цей рік, повідомили 11 серпня на сторінці Інституту Polonika.

Під час першого візиту до памʼятки інтер’єр та прилеглу територію очистили від уламків та іншого сміття. Фахівці оцінили поточний стан стін храму, проаналізували обсяг необхідних робіт для збереження та готують проєктну документацію щодо конструкції перекриття і покрівлі храму.

Відео Інституту Polonika

Архітектор, доцент Львівської політехніки Василь Петрик є консультантом проєкту. Він розповів ZAXID.NET, що проєкт розрахований на 3 роки, кінцевою метою якого є консервація і реставрація всього храму.

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«Першочерговим завдання є накрити памʼятку дахом. Як нам це вдасться, тоді вже можемо всередині законсервувати і відреставрувати весь живопис. Там є унікальні розписи, які знищені майже на 80% через обвал склепіння. Але навіть те, що збереглося, має дуже велику цінність», – пояснив Василь Петрик.

Залишки розписів у костелі (фото ZAXID.NET)

Костел є памʼяткою архітектури національного значення і перебуває в управлінні заповідника у Белзі. За словами Василя Петрика, понад 20 років заповідник обстежує цю памʼятку і подає документацію на фінансування, щоб її реставрувати. 2024 року заповідник за кошти Міністерства культури зробив ескізний проєкт реставрації. Він отримав схвалення міністерства і був поданий на відбір фінансування Інститутом Polonika.

«Спершу виділили транш на підготовчі роботи і консервацію костелу. Міністерство культури – на робочий проєкт консервації руїн, щоб провести розчистку, зупинити руйнування. Польська сторона забезпечує технічну допомогу. Коли проєкт погодять, почнуть саме роботи протиаварійні і консерваційні», – каже архітектор.

Як зазначає Polonika, вважається, що архітектором костелу у Варяжі є Ян Міхал Лінк, один із архітекторів Замостя. У 1688 році у Варяжі при костелі заснували колегіум піярів. У 70-х роках XVIII століття там навчалося понад 300 учнів і працювали 15 вчителів. Заклад ліквідувала австрійська влада у 1784 році, а шкільні будівлі перейшли у власність уряду. Протягом XIX століття будівлі колишнього колегіуму виконували різні функції, зокрема житлові та комерційні. Наприкінці століття в них відкрили школу, завдяки чому вдалося уникнути чергового знесення. Після необхідних ремонтів навчальний заклад продовжував функціонувати в цих будівлях також у міжвоєнний період, діливши приміщення з адміністрацією громади. Історію цього храму читайте тут.

У 1951 році Варяж опинився в межах СРСР, у костелі облаштували склад, а будівлі коледжу частково знесли. У 1983 році внаслідок некомпетентно проведеного ремонту обвалилися дахи, що призвело до руйнування склепіння нави та пошкодження решти склепінь. Наразі костел перебуває у стані часткової руїни, з майже повністю зруйнованим інтер’єром.

Проєкт відновлення фінансується за рахунок коштів Міністерства культури та національної спадщини Польщі за програмою «Охорона культурної спадщини за кордоном». Як раніше інформував ZAXID.NET, Інститут Polonika у 2026 році на костел у Варяжі планує виділити 242,9 тис. злотих (майже 3 млн грн).