Шевченко певний час жив у Вільнюсі

У Литві планують переглянути зміст шкільних освітніх програм і вилучити з них твори, які містять імперські наративи. Зокрема, йдеться про творчість російського науковця та письменника Михайла Ломоносова. Натомість литовським школярам можуть запропонувати вивчати твори українського поета Тараса Шевченка. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, пише НУШ.

За його словами, перегляд освітніх програм ініціювала литовська влада. Серед запропонованих змін – відмова від творів, пов’язаних із прославлянням загарбницьких воєн Російської імперії, та включення до шкільної програми творчості Тараса Шевченка.

Андрій Бутенко підтримав таку ініціативу та наголосив, що освіта впливає не лише на рівень знань школярів, а й на формування їхніх цінностей, світогляду та ставлення до історії. Імперські ідеї можуть поширюватися не лише за допомогою військової сили, а й через літературу, шкільні підручники та історичні міфи.

«Саме тому рішення Литви є важливим прикладом відповідального ставлення до освіти. Не менш символічною є пропозиція внести до навчальної програми творчість Тараса Шевченка – поета, який своїм словом утверджував свободу, людську гідність і право народів бути господарями на власній землі», – зазначив міністр.

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До слова, Тарас Шевченко майже півтора роки жив у Вільнюсі. Він приїхав туди 1829 року як кріпак з паном Павлом Енгельгардтом, а також вчився малювати у професора Вільнюського університету Йонаса Рустемаса.