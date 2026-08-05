На Донеччині загинув волонтер Олексій Юков

Під час ексгумації тіл полеглих українських військових загинув керівник та засновник волонтерського пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Про це повідомили військовий Сергій Гнезділов та дружина Олексія Юкова Катерина.

За даними «Суспільне Донбас», Олексій Юков загинув на Донеччині, у Лиманській громаді, у віці 40 років. Сергій Гнезділов уточнив, що керівник «Плацдарму» зазнав смертельного поранення на лінії бойового зіткнення під час ексгумації тіл українських військових.

«Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена, жив у Слов'янську. Його ім'я – це про український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним. Отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення», – написав Сергій Гнезділов.

До 2014 року Олексій Юков займався пошуком останків воїнів, які загинули у Другій світовій війні. Після початку російсько-української війни волонтерський загін «Плацдарм» на чолі з Олексієм Юковим здійснював місії з пошуку загиблих українських військових і цивільних. Від початку повномасштабного вторгнення пошукова група Юкова знайшла близько двох тисяч тіл. Крім того, волонтери евакуйовували й тіла російських військових, які згодом передавали для обміну.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати