Власниця квартири має демонтувати самовільно облаштований балкон на головному фасаді будинку

Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради щодо незаконної перебудови в будинку-пам’ятці архітектури на вул. Личаківській, 3.

Як повідомила Львівська міськрада 5 серпня, під час перевірки фахівці встановили, що власниця квартири на вул. Личаківській, 3, без необхідних погоджень розширила існуючий балкон у внутрішньому подвір’ї та облаштувала новий балкон на головному фасаді будинку.

Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – це три будинки комфорт-класу, які дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Після виявлення порушень власниці видали припис із вимогою усунути самовільні зміни. Однак вона його не виконала, тож Львівська міська рада звернулася до суду.

Суд підтримав позицію міста. Відповідно до рішення, власниця квартири має привести балкон у внутрішньому подвір’ї у відповідність до поверхового плану, демонтувати самовільно облаштований балкон на головному фасаді будинку, а також відшкодувати судові витрати.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Це рішення суду першої інстанції, тож воно ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.