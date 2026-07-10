Власниця буде змушена замінити пластикові вікна й двері на автентичні дерев’яні

Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав відновити частину пам'ятки архітектури – квартиру №13 у будинку на вул. Підвальній, 9, що датується XVIII–XIX століттями та входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це у п'ятницю, 10 липня, повідомили в юридичному департаменті Львівської міської ради.

Після набрання рішенням законної сили, власниця буде змушена замінити пластикові вікна й двері на автентичні дерев’яні. Їй доведеться узгоджувати з Офісом охорону культурної спадщини технологію монтажу, членування, профіль та колір нових елементів.

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«Працівники Офісу вимагали повернути будівлі автентичного вигляду ще з березня минулого року, однак це проігнорували. Відтак юристам Львівської міської ради довелось звернутися до суду, щоб довести справу до кінця», – повідомили в юридичному департаменті.

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Рішення суду ще можуть оскаржити в апеляції.

Зазначимо, йдеться про будинок на вул. Підвальній, 9, де розташований заклад громадського харчування – піцерія Calcio. Раніше власник піцерії почав самовільний ремонт у коридорі – зняв автентичну плитку, розібрав історичну підлогу, зруйнував стіни у під’їзді пам’ятки архітектури. За руйнування пам’ятки власника піцерії Calcio Андрія Поліщука оштрафували на 1700 грн.