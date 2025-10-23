Суд відмовився скасувати штраф для власника піцерії в центрі Львова за руйнування пам’ятки
Власник піцерії Calcio не погодив ремонт у пам’ятці архітектури з міською радою
Галицький районний суд відмовився скасувати 1700 грн штрафу для власника піцерії Calcio Андрія Поліщука, який самовільно зробив ремонт у приміщенні, яке є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Йдеться про будинок на вул. Підвальній, 9. У лютому 2025 року мешканці будинку замінили зруйновані старі ворота, встановивши нові – дерев’яні з внутрішнім металевим каркасом. Це викликало обурення у власника піцерії Calcio, яка працює на першому поверсі. Попри численні конфлікти з мешканцями, він вважає себе управителем будинку, повідомляли в ЛМР.
Після цього власник піцерії почав самовільний ремонт у коридорі – зняв автентичну плитку, розібрав історичну підлогу, зруйнував стіни у під’їзді пам’ятки архітектури. Тоді адміністративна комісія при виконавчому комітеті міська рада склала припис і звернулася в поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом нищення пам’ятки архітектури.
У травні за руйнування пам’ятки адмінкомісія оштрафувала власника піцерії Calcio Андрія Поліщука на 1700 грн. Він вирішив оскаржити постанову комісії в суді.
15 жовтня суддя Олександр Кітов у задоволенні позову відмовив та залишив чинною постанову про штраф. Це рішення можна оскаржити в апеляції.