Власник піцерії Calcio на вул. Підвальній самовільно зробив ремонт на першому поверсі будинку

Галицький районний суд відмовився скасувати 1700 грн штрафу для власника піцерії Calcio Андрія Поліщука, який самовільно зробив ремонт у приміщенні, яке є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Йдеться про будинок на вул. Підвальній, 9. У лютому 2025 року мешканці будинку замінили зруйновані старі ворота, встановивши нові – дерев’яні з внутрішнім металевим каркасом. Це викликало обурення у власника піцерії Calcio, яка працює на першому поверсі. Попри численні конфлікти з мешканцями, він вважає себе управителем будинку, повідомляли в ЛМР.

Після цього власник піцерії почав самовільний ремонт у коридорі – зняв автентичну плитку, розібрав історичну підлогу, зруйнував стіни у під’їзді пам’ятки архітектури. Тоді адміністративна комісія при виконавчому комітеті міська рада склала припис і звернулася в поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом нищення пам’ятки архітектури.

У травні за руйнування пам’ятки адмінкомісія оштрафувала власника піцерії Calcio Андрія Поліщука на 1700 грн. Він вирішив оскаржити постанову комісії в суді.

15 жовтня суддя Олександр Кітов у задоволенні позову відмовив та залишив чинною постанову про штраф. Це рішення можна оскаржити в апеляції.